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Рынок данных о местоположении пользователей достиг уровня 12 млрд долларов

08 октября 2021, 16:39




Аналитическая компания TheNextWeb, оценила вторичный рынок, связанный со сбором и продажей данных о местоположении граждан - пользователей смартфонов. Согласно оценке аналитиков, рынок достиг «колоссального» уровня в 12 млрд долларов.

Согласно оценкам TheNextWeb, в мире уже существует достаточно много компаний, которые интересуются интеллектуальным анализом данных геолокации граждан. Они покупают данные, соревнуясь между собой, кто даст бо́льшую цену. К их числу относятся: коллекторы, агрегаторы и рекламодатели, различные торговые онлайн-площадки, компании и организации, которые связаны с розыскной деятельностью.

Рынок данные о местоположении пользователей достиг уровня 12 млрд долларов


Компании, собирающие информацию о местоположении граждан, ориентированы на получение крупных массивов данных с их точной классификацией. Они анонимно собирают данные о местоположении пользователей вместе с другими их идентификаторами, затем продают эту информацию другим компаниям, которые готовы заплатить за эту информацию.

Данные покупаются у самых разных фирм, включая компании, занимающиеся изучением потребительского спроса, и даже у оборонных и государственных подрядчиков.

Рынок данные о местоположении пользователей достиг уровня 12 млрд долларов


Объемы собираемых данных можно оценить на примере крупных игроков рынка, которые занимаются подобной деятельностью. Например, компания Near называет себя «крупнейшим в мире сборщиком данных для отслеживания предпочтений людей в реальном мире». С их слов, компания уже накопила данные о «1,6 млрд человек в 44 странах мира».

Другая компания аналогичного профиля, Mobilewalla, может похвастаться собранной информацией о «1,9+ млрд индивидуальных мобильных устройствах в более чем 40 странах мира. Ежедневно она собирает 50 млрд треков уже на протяжении 5+ лет.

Еще один игрок на этом рынке - веб-сайт X-Mode. Он собрал данные, которые охватывают «25+% взрослого населения США», причем данные продолжают пополняться каждый месяц.

Серж Эгельман, исследователь из Международного института компьютерных наук Калифорнийского университета в Беркли и технический директор компании AppCensus, заявил, что для сбора данных используются «приложения, которые могут обходить модель разрешений и получать доступ к защищенным данным без согласия пользователя». Для передачи данных используются как скрытые, так и побочные каналы.

Джастин Шерман, специалист по киберполитике из Duke Tech Policy Lab, добавил, что «при сборе GPS-данных не так много прозрачности». Между компаниями выстроена очень сложная, скрытая сеть взаимных контактов, которую трудно распутать.

Рынок данные о местоположении пользователей достиг уровня 12 млрд долларов


Некоторые торговые площадки по сбору данных являются филиалами других глобальных компаний. В качестве примера называют Amazon AWS Data Exchange и Oracle Data Marketplace, которые продают все типы данных, а не только данные о местоположении.

Oracle, например, может похвастаться статусом «крупнейшего в мире рынка сторонних данных» для целевой рекламы. Amazon гордится тем, что «упрощает поиск, подписку и использование сторонних данных в облаке». При этом на обеих торговых площадках представлены списки нескольких компаний, которые напрямую занимаются сбором данных о местоположении.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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