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Экзоскелет Panasonic Koma 1.5 может работать в режиме «багги» и «железных ног»

08 октября 2021, 20:23




Компания Atoun, являющаяся дочерним подразделением японской компании Panasonic, представила концепт экзоскелета Koma 1.5. Его конструкция и принцип применения принципиально отличаются от всех аналогов.

Модель Koma 1,5 ориентирована на работников фабрик или складских предприятий, которым приходится ежедневно переносить многочисленные тяжелые грузы. Новизна экзоскелета состоит в двойном формате применения.

Экзоскелет Panasonic Koma 1.5 может работать в режиме «багги» и «железных ног»


Первый формат представляет собой режим «багги», когда экзоскелет превращается в легкую тележку на колесиках, которая способна автоматически управляться и помогать передвигаться человеку с грузом. В этом режиме можно быстро перемещаться по ровной поверхности. Чтобы начать движение, достаточно встать на площадку, взяться руками за две моторизованные «руки», и экзоскелет сам доставит человека по назначению, используя четыре встроенных колеса.

Второй формат более традиционный - экзоскелет превращается в «железные ноги», помогая разгружать нижние конечности человека и переносить тяжелые грузы без нагрузки на ноги.

Второй режим пригодится, если на пути встречается лестница или препятствие, которое необходимо перешагнуть. В этом случае необходимо нажать на кнопку переключения и перейти в режим ходьбы. Два передних колеса поднимутся, а тележка-багги трансформируется в две «железные ноги». Они будут повторять шагательные движения ног человека и поддерживать его, разгружая при ношении большого веса.



Оба режима помогают быстро передвигаться в любом направлении. Человек, который пользуется этим экзоскелетом, может нести тяжелый груз. Встроенная камера и система искусственного интеллекта помогают вовремя замечать объекты, находящиеся на пути и препятствующие движению. Благодаря им, удается избегать столкновений.



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