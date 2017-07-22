Компания Atoun, являющаяся дочерним подразделением японской компании Panasonic, представила концепт экзоскелета Koma 1.5. Его конструкция и принцип применения принципиально отличаются от всех аналогов.
Модель Koma 1,5 ориентирована на работников фабрик или складских предприятий, которым приходится ежедневно переносить многочисленные тяжелые грузы. Новизна экзоскелета состоит в двойном формате применения.
Первый формат представляет собой режим «багги», когда экзоскелет превращается в легкую тележку на колесиках, которая способна автоматически управляться и помогать передвигаться человеку с грузом. В этом режиме можно быстро перемещаться по ровной поверхности. Чтобы начать движение, достаточно встать на площадку, взяться руками за две моторизованные «руки», и экзоскелет сам доставит человека по назначению, используя четыре встроенных колеса.
Второй формат более традиционный - экзоскелет превращается в «железные ноги», помогая разгружать нижние конечности человека и переносить тяжелые грузы без нагрузки на ноги.
Второй режим пригодится, если на пути встречается лестница или препятствие, которое необходимо перешагнуть. В этом случае необходимо нажать на кнопку переключения и перейти в режим ходьбы. Два передних колеса поднимутся, а тележка-багги трансформируется в две «железные ноги». Они будут повторять шагательные движения ног человека и поддерживать его, разгружая при ношении большого веса.
Оба режима помогают быстро передвигаться в любом направлении. Человек, который пользуется этим экзоскелетом, может нести тяжелый груз. Встроенная камера и система искусственного интеллекта помогают вовремя замечать объекты, находящиеся на пути и препятствующие движению. Благодаря им, удается избегать столкновений.