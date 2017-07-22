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Самый дешевый смартфон Samsung Galaxy A13 с поддержкой 5G появился на рендере

11 октября 2021, 10:00




О том, что Samsung ведет разработку своего самого бюджетного смартфона с поддержкой 5G, THG.ru уже сообщал ранее. Известно, что он пополнит линейку Galaxy A и получит название Samsung Galaxy A13.

То, что новинка станет самым дешевым 5G-смартфоном Samsung, уже подтвердили многие издания, включая LetsGoDigital. Оно также известно частым привлечением дизайнеров, помогающих воссоздать внешний вид устройств, которые еще не появлялись ни на официальных рендерах, ни на "живых" снимках. Так произошло и с новой моделью. С помощью дизайнеров Technizo Concept удалось получить рендеры Samsung Galaxy A13 на основе имеющихся утечек.

Появился первый рендер Galaxy A13 - самого дешевого смартфона Samsung с поддержкой 5G


Новый смартфон станет официальным преемником Samsung Galaxy A12. В нем появится несколько улучшений с точки зрения его технических характеристик.

Samsung Galaxy A13 будет оснащаться 6,48-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением экрана Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Прошлая модель имела дисплей с разрешением HD+.

Как и большинство других смартфонов Samsung, новый Galaxy A13 получит каплевидный вырез в верхней части экрана. В нем разместится селфи-камера с разрешением 8 Мп.

Что касается других камер, то, по слухам, смартфон оснастят 50-мегапиксельной (по другим слухам, 48-мегапиксельной) основной камерой на базе датчика ISOCELL JN1 с диафрагмой f/2.0. Помимо нее, появятся 5-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельный датчик глубины. Это очень неплохо для статуса «самого дешевого» 5G-смартфона.

Ожидается, что Samsung Galaxy A13 будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 700 и получит поддержку 11 диапазонов 5G. Предположительно, он выйдет в двух конфигурациях памяти - 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт встроенной памяти или 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт встроенной памяти. В кнопку питания устройства будет встроен датчик отпечатков пальцев.



Samsung Galaxy A13 5G будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт или 25 Вт. Он выйдет в четырех цветах - черном, белом, синем и красном. Выпуск телефона должен состояться к концу этого года, а в начале следующего года он появится в рознице.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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