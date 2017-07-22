В последнем тизере, опубликованном компанией OnePlus , входящей в состав BBK Electronics, появилось подтверждение, что новый смартфон OnePlus 9RT, анонс которого намечен на 13 октября, будет поддерживать сверхвысокую чувствительность сенсорного дисплея. Частота регистрации касаний составит 600 Гц при чрезвычайно низкой задержке экрана. Такой высокий уровень имеет важное значение для играбельности и будет реализован на массовых моделях впервые.
Ранее было подтверждено, что смартфон будет оснащен дисплеем Samsung E4 с частотой обновления 120 Гц. Скорей всего, он будет иметь диагональ 6,55 дюйма, как и предшественник - смартфон OnePlus 9R, выпущенный в марте этого года.
Если преемственность между этими моделями сохранится, то можно ожидать установки дисплея с пропорцией 20:9, яркостью до 1100 нит и полным соответствием требованиям HDR10+.
Резервы производительности и соответствия признакам игрового смартфона кроются в оснащении OnePlus 9RT флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1.
Новый смартфон будет нести оперативную память объемом 8 или 12 Гбайт типа LPDDR5, дополненную виртуальной ОЗУ размером до 7 Гбайт. Он также будет иметь улучшенную систему охлаждения, представленную в виде охлаждающей пластины площадью 19067,44 мм². Как утверждает производитель, это - самая мощная система теплоотвода из когда-либо выстроенных для смартфонов.
Что касается камер, то ожидается, что телефон будет нести 50-мегапиксельную основную камеру на базе датчика Sony IMX766, 16-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 5-мегапиксельный сенсор для макросъемки и 2-мегапиксельный датчик глубины. Селфи-камера будет иметь разрешение 16- Мп, что достаточно для качественной съемки селфи и видеозвонков.
Новый смартфон OnePlus 9RT будет работать под управлением ColorOS 12 на базе ОС Android 11. Версия, выпущенная для глобального рынка, будет работать под управлением OxygenOS 12.
Питание смартфона будет осуществляться от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge мощностью 65 Вт.