Американская компания Amphenol ICC опубликовала изображения нового разъема 12VHPWR и его схему. Особенность нового разъема в том, что он подойдет для питания видеокарт с интерфейсом PCI Express 5.0, имеющих мощность до 600 Вт. Ее хватит для питания графических процессоров следующего поколения, разработка которых ведется компаниями AMD, NVIDIA и Intel.
Схема разъема PCIe 5. Источник: Amphenol ICC.
Разъем питания 12VHPWR имеет 12 основных контактов и еще четыре дополнительных контакта меньшего размера, которые размещаются под основным корпусом. В новом разъеме насчитывается в общей сложности 16 контактов вместо прежних 12, чем они отличаются от стандартного разъема MicroFit Molex.
Несмотря на внешнюю схожесть, новые разъемы несовместимы с предыдущими. Ключевым отличием является расстояние между контактами. Оно составляет 3,0 мм взамен 4,2 мм. Изменилась также и ширина разъема, которая теперь составляет 18,85 мм.
Рассматриваются различные схемы нагружения нового разъема, но основной его характеристикой является то, что через каждый контакт можно пропустить ток силой 9,2 А. Это дает в общей сложности 55,2 А при напряжении 12 В. В итоге получается мощность 662,4 Вт, хотя стандарт официально ограничивает нагрузку уровнем «до 600 Вт».
Схема разъема PCIe 5. Источник: Amphenol ICC.
У экспертов пока нет однозначного ответа на вопрос, для каких целей введены четыре небольших контакта внизу.
Для внедрения разъема 12VHPWR как стандарта потребуется, чтобы его поддержали AMD и NVIDIA при выпуске видеокарт с GPU следующего поколения.
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