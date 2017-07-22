Компания ASUS представила изогнутый сверхширокий игровой 30-дюймовый монитор TUF Gaming VG30VQL1A.
Новая модель имеет прямое родство с игровым монитором VG28UQL1A, выпущенным в августе этого года; он отличается от новинки, как понятно из названия, только размером диагонали (28 дюйма у VG28UQL1A).
ASUS TUF Gaming VG30VQL1A обладает впечатляющими характеристиками. Прежде всего это изгиб 1500R, который позволяет комфортно чувствовать себя перед экраном, располагаясь на удалении в 1-1,5 м. В такой позиции игрок получает эффект полного погружения.
Есть и другие примечательные характеристики: разрешение 2560x1080 пикселей, время отклика (MPRT) 1 мс, частота обновления 200 Гц. Имеется поддержка технологии ELMB, позволяющей VA-монитору иметь такое же быстрое время отклика, что и в TN матрицах. При этом нет потерь в точности передачи цветов, контрасте и углах обзора.
Новый монитор отвечает требованиям технологии AMD FreeSync Premium, которая позволяет получать высокую производительность при сохранении конкурентного качества картинки, не имея задержек. Обеспечено соответствие уровню HDR10, отражающему достижение расширенного динамического диапазона при воспроизведении сцен на экране. Качество цветопередачи отвечает уровню 127% в палитре sRGB.
Новый монитор предлагает максимальную яркость 300 кд/м², статический коэффициент контрастности 3000:1, предоставляет регулировку яркости без мерцания.
Интерфейсный набор представлен двумя портами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2a. Помимо них, есть также 2-портовый концентратор USB 3.0.
Цена монитора не раскрыта.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".