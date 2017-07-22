Компания Acer представила 14-дюймовый ноутбук Acer Swift X (SFX14-41G), выполненный в тонком и лёгком металлическом корпусе. Новинка весит всего 1,4 кг при толщине корпуса в 17,95 мм.
Металлический корпус Acer Swift X выглядит стильно. Для комфортного набора текста и лучшего охлаждения нижняя часть ноутбука слегка приподнимается над столом при открытии дисплея. Несмотря на компактные размеры, мощный аккумулятор позволяет ноутбуку работать до 14 часов без подзарядки.
Acer Swift X подходит как для работы, так и для отдыха. Внутри установлены современный процессор AMD Ryzen 5000 и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce. В компании с ними работают до 16 Гбайт ОЗУ и твердотельный накопитель ёмкостью до 1 Тбайт. Такого оснащения достаточно для создателей контента, казуальных геймеров и любителей компактных и стильных гаджетов.
Яркий 14-дюймовый IPS-экран ноутбука имеет разрешение Full HD (1920х1080 пикселей) и отличается качественной цветопередачей. Дисплей предлагает широкие углы обзора. Максимальная яркость составляет 300 нит. 100% охват цветового пространства sRGB гарантирует естественность и глубину оттенков на экране. Соотношение экрана к панели составляет 85,73%.
В Acer Swift X предусмотрена поддержка интерфейса USB 3.2. Есть порт USB Type-C. Для работы с внешними мониторами ноутбук оборудован портом HDMI, за беспроводную связь отвечает адаптер с поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.
Ноутбук оборудован двумя динамиками с поддержкой технологий DTS Audio, Acer Purified. Voice и Acer TrueHarmony. Это обеспечивает качественное звуковое воспроизведение и подавление шумов во время видеозвонков.
Продажи Acer Swift X (SFX14-41G) стартуют по рекомендованной розничной цене от 77 990 рублей.
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