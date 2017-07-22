РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Acer представила легкий и тонкий 14-дюймовый ноутбук Swift X для дома и офиса

11 октября 2021, 16:28




Компания Acer представила 14-дюймовый ноутбук Acer Swift X (SFX14-41G), выполненный в тонком и лёгком металлическом корпусе. Новинка весит всего 1,4 кг при толщине корпуса в 17,95 мм.

Металлический корпус Acer Swift X выглядит стильно. Для комфортного набора текста и лучшего охлаждения нижняя часть ноутбука слегка приподнимается над столом при открытии дисплея. Несмотря на компактные размеры, мощный аккумулятор позволяет ноутбуку работать до 14 часов без подзарядки.

Acer представила легкий и тонкий 14-дюймовый ноутбук Swift X для дома и офиса


Acer Swift X подходит как для работы, так и для отдыха. Внутри установлены современный процессор AMD Ryzen 5000 и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce. В компании с ними работают до 16 Гбайт ОЗУ и твердотельный накопитель ёмкостью до 1 Тбайт. Такого оснащения достаточно для создателей контента, казуальных геймеров и любителей компактных и стильных гаджетов.

Acer представила легкий и тонкий 14-дюймовый ноутбук Swift X для дома и офиса


Яркий 14-дюймовый IPS-экран ноутбука имеет разрешение Full HD (1920х1080 пикселей) и отличается качественной цветопередачей. Дисплей предлагает широкие углы обзора. Максимальная яркость составляет 300 нит. 100% охват цветового пространства sRGB гарантирует естественность и глубину оттенков на экране. Соотношение экрана к панели составляет 85,73%.

Acer представила легкий и тонкий 14-дюймовый ноутбук Swift X для дома и офиса


В Acer Swift X предусмотрена поддержка интерфейса USB 3.2. Есть порт USB Type-C. Для работы с внешними мониторами ноутбук оборудован портом HDMI, за беспроводную связь отвечает адаптер с поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Ноутбук оборудован двумя динамиками с поддержкой технологий DTS Audio, Acer Purified. Voice и Acer TrueHarmony. Это обеспечивает качественное звуковое воспроизведение и подавление шумов во время видеозвонков.

Acer представила легкий и тонкий 14-дюймовый ноутбук Swift X для дома и офиса


Продажи Acer Swift X (SFX14-41G) стартуют по рекомендованной розничной цене от 77 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор планшета Samsung Galaxy Tab S7 FE. Большой экран, стилус S Pen в комплекте и мощный аккумулятор потенциальны способны превратить Samsung Galaxy Tab S7 в универсальное решение для работы, развлечений и творчества. Насколько этот планшет сможет повторить судьбу Galaxy S20 FE, ставшего одним из самых успешных смартфонов компании? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Tab S7 FE: планшет для работы, отдыха и творчества".

Читайте также:

  • XPG объявила о выпуске игрового 15,6-дюймового ноутбука XENIA 15 KC
  • Анонс планшета Nokia T20: 10,4-дюймовый IPS-дисплей 2K и скандинавский дизайн
  • Анонс Moto Tab G20: недорогой планшет с 8-дюймовым дисплеем
  • Анонс ноутбуков HONOR MagicBook V14 и MagicBook 16 и 16 Pro
  • Анонс Microsoft Surface Duo 2: складной смартфон с двумя дисплеями

    • следующая новость
    Цены на видеокарты AMD и NVIDIA выше рекомендованных на 70-83% в Германии и Австрии

    предыдущая новость
    ASUS анонсировала игровой 30-дюймовый монитор TUF Gaming VG30VQL1A

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор PIA VPN для Chrome: простой, но мощный VPN-сервис Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка
    Обзор PIA VPN для Chrome Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер Лучшие гарнитуры виртуальной реальности
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 октября, 2021

    Raijintek представила концентратор RJK 5V DRGB-PWM для управления вентиляторами и подсветкой

    В Samsung Galaxy Z Fold4 может быть установлен двусторонний датчик отпечатков пальцев

    Цены на видеокарты AMD и NVIDIA выше рекомендованных на 70-83% в Германии и Австрии

    Acer представила легкий и тонкий 14-дюймовый ноутбук Swift X для дома и офиса

    ASUS анонсировала игровой 30-дюймовый монитор TUF Gaming VG30VQL1A

    Создан новый разъем питания мощностью до 600 Вт для видеокарт PCIe 5

    OnePlus 9RT получит сверхчувствительный экран c частотой опроса сенсора 600 Гц

    Самый дешевый смартфон Samsung Galaxy A13 с поддержкой 5G появился на рендере

    8 октября, 2021

    Экзоскелет Panasonic Koma 1.5 может работать в режиме «багги» и «железных ног»

    Рынок данных о местоположении пользователей достиг уровня 12 млрд долларов

    ADATA XPG разогнала память DDR5 до рекордной скорости 8118 МТ/с

    Флагманская NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti выйдет в январе 2022 года

    Samsung анонсировала SDK для управления памятью CXL

    Gigabyte показал новое игровое кресло Aorus Gaming до его официального анонса

    7 октября, 2021

    AMD и Microsoft выявили 15% снижение производительности процессоров под Windows 11

    Twitter изучает возможность подключения рефери при переходе на «жаркие споры»

    Анонс SSD-накопителя Seagate Game Drive for Xbox в России

    В России начались продажи двухдиапазонного роутера TP-Link Archer AX55 с Wi-Fi 6

    GMiner все эффективнее борется с антимайнером Nvidia

    Исследование Jabra: 80% сотрудников предпочитают «работать в компании, вкладывающей средства в технологии»

    ССЫЛКИ