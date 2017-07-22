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Цены на видеокарты AMD и NVIDIA выше рекомендованных на 70-83% в Германии и Австрии

11 октября 2021, 18:54




Аналитики немецкого информационного портала 3DCenter подготовили отчет, отражающий динамику средних цен на видеокарты на розничном рынке Австрии и Германии. Полученные результаты развенчивают надежды о скором возврате к рекомендованным розничным ценам на видеокарты. Этого сильно ждут геймеры и разработчики творческого контента, однако перспективы такого развития, похоже, невелики.

Итоговые показатели последнего отчета, где приведены цены на графические карты в двух европейских странах, были выверены аналитиками 3DCenter с особой тщательностью. Они не оставляют радужных перспектив на конец года - сезон «праздничных распродаж». После резкого снижения цен на видеокарты в июле теперь цены снова поползли вверх и продолжают расти, несмотря на все усилия AMD и NVIDIA.

Цены на видеокарты AMD/NVIDIA выше рекомендованных на 70-83% в Германии/Австрии

Цены на видеокарты в Австрии/Германии в октябре 2021 г. Источник: 3DCenter.org


Например, цены на видеокарты AMD Radeon RX 6000 стабильно растут с начала июля. Тогда их стоимость превышала рекомендованную на 53%. Это был минимальный уровень за весь период с февраля 2021 года. К сожалению, дальнейшего падения не последовало. Сейчас цена на видеокарты AMD растет и уже нацелена на мартовский уровень - превышение на 88% от рекомендованного уровня. Возможно, этот рубеж будет взят уже в ноябре.

В настоящее время усредненная цена для нескольких моделей видеокарт платформы RDNA2 с учетом прайс-листов ряда популярных розничных магазинов в Австрии и Германии выше на 83%, чем рекомендовано производителем.

Цены на видеокарты AMD/NVIDIA выше рекомендованных на 70-83% в Германии/Австрии


Не лучше обстоят дела и в отношении видеокарт NVIDIA. Хотя в сентябре цены выросли относительно немного - с 70% до 72% по сравнению с рекомендованной розничной ценой, но эти показатели все еще намного превышали то, сколько геймерам пришлось бы заплатить в конце 2020 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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