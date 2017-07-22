Издание LetsGoDigital сообщает об обнаруженном среди архивов Всемирного ведомства по интеллектуальной собственности (WIPO) нового патента компании Samsung, поданного 31 марта этого года. Название патента: 'Foldable electronic device capable of detecting fingerprint through at least part of the display' («Складное электронное устройство для снятия отпечатков пальца через дисплей». Патент был опубликован 7 октября 2021 года.
Новый патент указывает на то, что Samsung может оснастить свой будущий складной телефон Galaxy Z Fold4 особым подэкранным датчиком для снятия отпечатков пальцев. В отличие от других моделей, этот датчик способен работать с обеих сторон смартфона.
Об оснащении нынешней складной модели Z Fold3 подэкранным датчиком отпечатков пальцев много говорилось до ее анонса. Однако потребителей ждало разочарование: Samsung решила использовать обычный боковой сканер отпечатков.
Обнаружение нового патента указывает на то, что, возможно, Samsung действительно собирается оснастить Galaxy Z Fold4 подэкранным сканером. Задержка связана с тем, что он будет качественно отличаться от моделей, устанавливаемых конкурентами.
Согласно описанию, изложенному в патенте, датчик можно применять, снимая отпечаток как через внешнюю крышку, так и через внутренний экран. Датчик будет располагаться под левой нижней половинкой экрана. Между двухсторонней системой датчиков размещается небольшая печатная плата (PCB), которая подключается к основной.
Достоинство изобретения в том, что оно позволяет проводить биометрическую аутентификацию как в сложенном, так и в разложенном состоянии телефона.
В патенте также отмечается, что поскольку речь идет о складном смартфоне, оснащенном гибким экраном, с большей вероятностью на нем будут появляться складки при нажатии на экран. Поэтому потребуется модернизировать существующую технологию чтения отпечатков пальцев, чтобы обойти это ограничение.