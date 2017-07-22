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В Samsung Galaxy Z Fold4 может быть установлен двусторонний датчик отпечатков пальцев

11 октября 2021, 20:43




Издание LetsGoDigital сообщает об обнаруженном среди архивов Всемирного ведомства по интеллектуальной собственности (WIPO) нового патента компании Samsung, поданного 31 марта этого года. Название патента: 'Foldable electronic device capable of detecting fingerprint through at least part of the display' («Складное электронное устройство для снятия отпечатков пальца через дисплей». Патент был опубликован 7 октября 2021 года.

Новый патент указывает на то, что Samsung может оснастить свой будущий складной телефон Galaxy Z Fold4 особым подэкранным датчиком для снятия отпечатков пальцев. В отличие от других моделей, этот датчик способен работать с обеих сторон смартфона.

На будущем Samsung Galaxy Z Fold4 может быть установлен двусторонний датчик отпечатков пальцев


Об оснащении нынешней складной модели Z Fold3 подэкранным датчиком отпечатков пальцев много говорилось до ее анонса. Однако потребителей ждало разочарование: Samsung решила использовать обычный боковой сканер отпечатков.

Обнаружение нового патента указывает на то, что, возможно, Samsung действительно собирается оснастить Galaxy Z Fold4 подэкранным сканером. Задержка связана с тем, что он будет качественно отличаться от моделей, устанавливаемых конкурентами.

Согласно описанию, изложенному в патенте, датчик можно применять, снимая отпечаток как через внешнюю крышку, так и через внутренний экран. Датчик будет располагаться под левой нижней половинкой экрана. Между двухсторонней системой датчиков размещается небольшая печатная плата (PCB), которая подключается к основной.

Достоинство изобретения в том, что оно позволяет проводить биометрическую аутентификацию как в сложенном, так и в разложенном состоянии телефона.

На будущем Samsung Galaxy Z Fold4 может быть установлен двусторонний датчик отпечатков пальцев


В патенте также отмечается, что поскольку речь идет о складном смартфоне, оснащенном гибким экраном, с большей вероятностью на нем будут появляться складки при нажатии на экран. Поэтому потребуется модернизировать существующую технологию чтения отпечатков пальцев, чтобы обойти это ограничение.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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