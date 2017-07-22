Компания Raijintek объявила о выпуске концентратора RJK 5V DRGB-PWM, который может применяться для питания и управления подсветкой и вентиляцией игрового компьютера.
Производитель предлагает сразу восемь 4-контактных разъемов для вентиляторов с ШИМ-управлением и восемь выходных 3-контактных разъемов для адресуемой RGB-подсветки (5 В).
Концентратор получает два сигнала: ШИМ для управления вентиляторами и ARGB для управления подсветкой; управление передается с материнской платы через 3-контактный разъем. Для подачи питания на питание вентиляторов и гирлянд подсветки используется один разъем питания SATA.
На корпусе концентратора предусмотрены две кнопки. Одна из них служит для синхронизации подсветки с управляющим источником на входе; другая позволяет переключаться между несколькими предустановленными программами подсветки.
Для крепления концентратора используются два магнита, которые приклеены с внутренней стороны задней стенки концентратора. С их помощью можно прикрепить устройство к любой плоской металлической части корпуса.
Размеры концентратора: 133,5 мм x 57,5 мм x 13,5 мм (ШxГxВ).