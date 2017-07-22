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Raijintek представила концентратор RJK 5V DRGB-PWM для управления вентиляторами и подсветкой

11 октября 2021, 22:06




Компания Raijintek объявила о выпуске концентратора RJK 5V DRGB-PWM, который может применяться для питания и управления подсветкой и вентиляцией игрового компьютера.

Raijintek представила концентратор RJK 5V DRGB-PWM для управления вентиляторами и подсветкой


Производитель предлагает сразу восемь 4-контактных разъемов для вентиляторов с ШИМ-управлением и восемь выходных 3-контактных разъемов для адресуемой RGB-подсветки (5 В).

Raijintek представила концентратор RJK 5V DRGB-PWM для управления вентиляторами и подсветкой


Концентратор получает два сигнала: ШИМ для управления вентиляторами и ARGB для управления подсветкой; управление передается с материнской платы через 3-контактный разъем. Для подачи питания на питание вентиляторов и гирлянд подсветки используется один разъем питания SATA.

Raijintek представила концентратор RJK 5V DRGB-PWM для управления вентиляторами и подсветкой


На корпусе концентратора предусмотрены две кнопки. Одна из них служит для синхронизации подсветки с управляющим источником на входе; другая позволяет переключаться между несколькими предустановленными программами подсветки.

Raijintek представила концентратор RJK 5V DRGB-PWM для управления вентиляторами и подсветкой


Для крепления концентратора используются два магнита, которые приклеены с внутренней стороны задней стенки концентратора. С их помощью можно прикрепить устройство к любой плоской металлической части корпуса.

Размеры концентратора: 133,5 мм x 57,5 мм x 13,5 мм (ШxГxВ).

Raijintek представила концентратор RJK 5V DRGB-PWM для управления вентиляторами и подсветкой


Информация о ценах не сообщается.



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