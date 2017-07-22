Компания Huami, подарившая поклонникам бренда Xiaomi умные часы Amazfit Watch, представила новые модели - GTR 3, GTR 3 Pro и GTS 3. Они будут продаваться по всему миру, но в первую волну продаж попали только 17 специально отобранных стран. В их числе оказалась и Россия.
Все новые модели умных часов оснащены AMOLED-дисплеем (их размеры немного отличаются) с яркостью до 1000 нит, настраиваемым циферблатом (на момент запуска будут доступны более 150 вариантов интерфейса) и большим набором спортивных режимов (150+ вариантов). Часы изготавливаются из прочного авиационного алюминиевого сплава, что делает их легкими и прочными.
Самой доступной является модель Amazfit GTS 3 (179,99 долларов / 12 900 руб.), отличающаяся сверхтонким корпусом толщиной всего 8,8 мм и весом 24,4 г. Она имеет 1,72-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 390х450 пикселей и плотностью 341 PPI. Площадь дисплея составляет 72,4% от площади передней панели. Стекло циферблата устойчиво к царапинам и имеет защитное покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев.
Эта модель часов имеет особую интегральную функцию контроля состояния здоровья «4-в-1». Она выстроена на базе биометрического датчика BioTracker3.0 PPG и охватывает проверку частоты пульса, контроль степени насыщения крови кислородом, уровня стресса и частоты дыхания. Для снятия параметров достаточно просто прикоснутся к часам, и результат будет готов через 45 секунд.
В часах имеются также датчики ускорения, гироскопа, проверки геомагнитной обстановки, атмосферного давления, внешней освещенности. Есть поддержка Alexa. Всего насчитывается более 150 спортивных режимов.
Часы работают на Zepp OS, имеют поддержку смартфонов на Android 7.0 и выше, iOS 12.0 и выше. Они обладают высокой водонепроницаемостью, позволяя погружаться в воду на глубину до 50 м (5 атм). Имеется поддержка Bluetooth 5.1 LE, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BDS, QZSS.
Установленный аккумулятор имеет емкость 250 мАч, что обеспечивает до 12 дней автономной работы, а при переходе в базовый режим - до 20 дней. При непрерывном использовании GPS-навигации время автономной работы ограничено 20 часами.
Второй в списке анонсированных значится модель Amazfit GTR 3 (179,99 долларов / 12 900 руб.). Она отличается бо́льшей компактностью и имеет AMOLED-дисплей с диагональю 1,39 дюйма. У этой модели близкое с предыдущей разрешение (454 x 454 пикселей) и плотность размещения пикселей (326 PPI), хотя размер экрана составляет 66% от площади передней панели.
Главное отличие - это круглый экран и в два раза более мощный аккумулятор (450 мАч), что значительно повышает время автономной работы (до 21 дня/до 35 дней в обычном /базовом режиме); при пользовании GPS - до 35 часов.
Наконец, профессиональная модель Amazfit GTR 3 Pro (229,99 долларов / 16 600 руб.) имеет более крупный 1,45-дюймовый круглый AMOLED-дисплей с разрешением 480x480 пикселей и плотностью пикселей 331 PPI. Ее главное отличие - встроенное хранилище данных размером 2,3 Гбайт, которое можно использовать для хранения музыки и ее автономного воспроизведения.