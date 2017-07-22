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Видеокарты Intel Alchemist не будут иметь ограничений на майнинг

12 октября 2021, 12:36




В интервью изданию Gadgets 360 руководители Intel - Раджа Кодури и Роджер Чендлер - раскрыли детали о своих новых видеокартах и GPU поколения Arc.

Как THG.ru уже сообщал ранее, в скором будущем Intel планирует выпустить первое поколение дискретных видеокарт, в основе которых будут использоваться собственные графические процессоры Intel, основанные на архитектуре Xe-HPG. Эта серия графических процессоров получит общее название Arc, а продукты первого поколения - «Alchemist».

Видеокарты intel alchemist не будут иметь ограничений на майнинг

Раджа Кодури. Источник: Intel


Первоначально было заявлено, что новая серия появится в начале 2022 года, но только недавно стало известно, что выпуск настольных моделей отложен до второго квартала 2022 года. Это означает, что в первую очередь Intel сосредоточится на выпуске мобильных графических процессоров Arc. Эти работы будут скорректированы с учетом подготовки к запуску мобильных процессоров Alder Lake. Эти события должны произойти в первом квартале 2022 года.

Видеокарты intel alchemist не будут иметь ограничений на майнинг

Роджер Чендлер. Источник: Intel


Геймеров и майнеров, конечно, в нынешней ситуации больше всего волнует вопрос: «Какой стратегии намерена придерживаться Intel при выпуске настольных графических процессоров?»

В интервью изданию Gadgets 360 нет прямого ответа на этот вопрос, но запомнилось высказывание Роджера Чендлера. Он заявил, что Intel не планирует внедрять механизмы, которые будут осуществлять блокировку каких-либо процедур майнинга при заводской настройке. Тем самым, он подтвердил, что интерес к новым видеокартам могут проявлять все участники рынка.

«Что касается блокировки программных функций и других подобных приемов, то мы не разрабатываем продуктов и не создаем функций, которые специально предназначены для майнеров. Что касается предпринимаемых действий, предполагающих наложение блокировки или помех, то пользователи смогут купить готовый продукт, в котором не будет ограничений. Для нас это не приоритетно», - заявил Роджер Чендлер.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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