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Wooting представила новую аналоговую клавиатуру 60HE

12 октября 2021, 13:47




Компания Wooting, известная энтузиастам компьютерных аксессуаров своей инновационной аналоговой клавиатурой Wooting One, сообщила о сборе необходимых средств на выпуск ее обновленной версии - клавиатуры Wooting 60HE. В ней продолжают развиваться инновационные идеи, связанные с новой конструкцией клавиатурных кнопок. Выпуска новой модели с нетерпением ждут многие поклонники.

Wooting представила новую аналоговую клавиатуру 60HE


Отмечается, что производителю удалось продемонстрировать яркий коммерческий успех уже на старте. При выпуске 60HE компания Wooting пошла по пути краудфандинга. Однако площадкой для сбора финансовых средств были выбраны не традиционные Kickstarter или Indiegogo, а собственный веб-сайт. Это, несомненно, был риск, но запущенная кампания достигла своей цели в течение первых 12 часов после запуска.

Wooting представила новую аналоговую клавиатуру 60HE


Стоимость Wooting 60HE для тех, кто оставит предварительный заказ на новую клавиатуру, составит от 154,99 евро (включая НДС). Реальная рекомендованная розничная цена этой клавиатуры окажется на уровне 169,99 евро, т.е. сейчас можно оставить заказ с 10% скидкой. Доставка намечена на второй квартал 2022 года.

Wooting представила новую аналоговую клавиатуру 60HE


Новизна клавиатур Wooting состоит в том, что в них используются аналоговые механические кнопки. Они позволяют нажимать чуть слабее или сильнее и удерживать нажатую кнопку на промежуточном уровне. Этим они отличаются от классических цифровых клавиатур, кнопки которых работают как переключатели: нажато - не нажато.

Wooting представила новую аналоговую клавиатуру 60HE


На обычных клавиатурах невозможно управлять силой нажатия, что является серьезным ограничением, например, для игрового процесса. К примеру, в гоночных симуляторах на цифровой клавиатуре невозможно нажать кнопку чуть слабее и удерживать ее, чтобы повернуть руль на небольшой угол. Клавиатуры Wooting лишены этого недостатка.

Wooting представила новую аналоговую клавиатуру 60HE


Клавиатура имеет уменьшенный форм-фактор - 60% от стандартного размера. Это делает ее удобной для ношения и мобильного использования.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

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