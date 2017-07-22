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Samsung запустила массовое производство 14-нм модулей памяти DRAM EUV DDR5

12 октября 2021, 14:48




Samsung начала массовое производство 14-нм модулей памяти DRAM EUV DDR5.

Для изготовления микросхем Samsung применяет новый технологический процесс фотолитографии в жестком ультрафиолетовом диапазоне (EUV), который позволяет формировать за один проход пятислойный элемент. Новая технология обеспечивает самую высокую в отрасли плотность размещения битов на кристалле DRAM.

Samsung запустила массовое производство 14-нм модулей памяти DRAM EUV DDR5


Внесенные усовершенствования позволили поднять производительность примерно на 20%. Новые продукты, основанные на новом стандарте DDR5, призваны удовлетворить растущие потребности отрасли в получении высокоскоростной памяти еще большей емкости. Такие решения востребованы для задач, связанных с 5G, AI и Большими данными.

Samsung запустила массовое производство 14-нм модулей памяти DRAM EUV DDR5


Хотя развитие уже идет по пути производства DRAM-памяти по нормам 10 нм, существующая 14-нм технология EUV становится все более важной для массового производства. 14-нм техпроцесс позволяет добиться снижения энергопотребление почти на 20% по сравнению с памятью предыдущего поколения.

Samsung запустила массовое производство 14-нм модулей памяти DRAM EUV DDR5


Используя новейший стандарт памяти DDR5, 14-нм модули DRAM от Samsung позволяют добиться «беспрецедентных скоростей», доходящих до 7,2 Гбит/с. Это более чем вдвое превышает возможности DDR4 с его "скромными" 3,2 Гбит/с.

Samsung планирует использовать 14-нм техпроцесс EUV для выпуска памяти, используемой в центрах обработки данных, суперкомпьютерах и корпоративных серверах. Samsung также запланировала рост плотности упаковки 14-нм чипов DRAM до 24 Гбайт.



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