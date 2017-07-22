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Google собирается расширить совместимость ОС Fuchsia на «устройства разных форм-факторов»

12 октября 2021, 15:54




Ранее THG.ru уже сообщал, что новая операционная система Fuchsia OS, разработанная Google, уже установлена на умном дисплее Nest Hub первого поколения. Теперь появилась новая информация, по которой можно оценить, в каком направлении идет развитие Fuchsia.

Информация была получена из объявления о вакансиях компании Google, которые были обнаружены исследователями издания 9to5Google. Они прочитали в описании, что Google собирается наращивать совместимость операционной системы Fuchsia, вводя в список «дополнительные интеллектуальные устройства и другие продукты различных форм-факторов».

Google собирается расширить совместимость ОС Fuchsia на «устройства разных форм-факторов»


Google работает над новой ОС Fuchsia уже в течение нескольких лет, причем ведет разработку «с нуля». О самой разработке Fuchsia OS впервые стало публично известно после появления проекта на GitHub в августе 2016 года.

Google не делала официальных объявлений при публикации кода, но он был замечен исследователями. В ходе изучения кода они обнаружили, что существующие операционные системы Chrome OS и Android, которые также разрабатывались силами Google, базировались на ядре Linux, тогда как новая ОС Fuchsia развивалась на новом микроядре Zircon, являющимся производным от Little Kernel (микроядро Magenta).

Официальный запуск Fuchsia на базе умного дисплея Nest Hub состоялся в начале этого года, но также прошел без громких анонсов. Стало понятно, что Google плавно переключилась на его разработку, перейдя с Cast Platform SDK.

По слухам, Google работает над распространением поддержки Fuchsia OS на бо́льшее количество устройств. В их числе - Nest Hub Max и Nest Hub второго поколения. Отмечается, что в список поддерживаемых устройств входят не только смарт-модели, но и обычные устройства.

По описанию вакансий понятно, что «команда Fuchsia Devices» будет работать над развитием операционной системы и будет стремиться к тому, чтобы новую платформу Fuchsia можно было использовать в продуктах реального мира, которые «имеют значение для Google и пользователей».

На данный момент нет информации о том, какие новые устройства и каких форм-факторов будут поддерживаться новой операционной системой. Скорее всего, это будут устройства с поддержкой Chromecast, видеоконференцсвязи и функций машинного обучения.

Существует также вероятность того, что Google планирует развитие сотрудничества с некоторыми партнерами по внедрению новейшей ОС Fuchsia на их устройства. Это могут быть JBL и Lenovo.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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