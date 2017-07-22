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Подростки в Китае научились обходить строгие ограничения государства на онлайн-игры

12 октября 2021, 17:00




В конце августа Китай ввел жесткие временны́е ограничения на доступ к видеоиграм для подростков младше 18 лет. Целью законопроекта было снижение игровой зависимости у подрастающего поколения. Технически им разрешили играть в онлайн-игры только в течение одного часа в день (с 20:00 до 21:00) и не более трех дней в неделю (пятница-воскресенье и официальные праздники). В будние дни доступ к онлайн-играм в Китае для подростков младше 18 лет запрещен.

Однако, по слухам, с тех пор, как правила вступили в силу, «целеустремленные игроки» нашли хитрые способы обхода ограничений. Теперь правительство Китая ищет пути, чтобы положить конец этим «маневрам».

Подростки в Китае научились обходить строгие ограничения государства на онлайн-игры


Хорошо известно, что Китай представляет собой огромный рынок для компаний, распространяющих видеоигры. Согласно имеющимся данным, это вызвало обеспокоенность правительства, которое увидело в увлечении играми угрозу для психического и физического здоровья населения.

Ограничения вводились и ранее. Например, в 2019 году Китай принял законы, которые обязывали несовершеннолетних игроков ограничивать свое участие в онлайн-играх 1,5 часами в неделю и тремя часами в выходные дни. При этом был введен запрет на игры с 22:00 вечера до 8:00 утра. Правила также устанавливали ограничения на онлайн-покупки в играх - от 28 до 57 долларов в месяц (в зависимости от возраста игрока).

Подростки в Китае научились обходить строгие ограничения государства на онлайн-игры


Новые ограничения, введенные в августе, еще более ужесточили доступ к онлайн-играм. Нетрудно догадаться, что эти правила не пользуются популярностью среди игровой молодежи страны.

Как сообщает официальная газета Коммунистической партии Китая «Жэньминь жибао», подростки нашли обходные пути к установленным правилам.

Например, в статье упоминается следующий способ: «На некоторых онлайн-платформах есть возможность продажи или аренды игровых аккаунтов. Они позволяют пользователям обходить контроль, арендуя и покупая чужие учетные записи. Таким путем подростки получают возможность играть в онлайн-игры без ограничений».

У подростков еще осталось немало лазеек для доступа к онлайн-играм, говорится в статье. Это требует тщательного внимания со стороны властей.

В статье также содержится призыв к школам и родителям оказывать «активное содействие и выполнять свои социальные обязанности», «нести ответственность за здоровый рост будущего поколения».

В то же время в стране разворачивается волна критики официальной позиции правительства Китая. Противники ограничений указывают на то, что единые правила распространяются на все возраста, от малыша до человека 17 лет, а это выглядит неправильно.



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