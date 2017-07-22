В конце августа Китай ввел жесткие временны́е ограничения на доступ к видеоиграм для подростков младше 18 лет. Целью законопроекта было снижение игровой зависимости у подрастающего поколения. Технически им разрешили играть в онлайн-игры только в течение одного часа в день (с 20:00 до 21:00) и не более трех дней в неделю (пятница-воскресенье и официальные праздники). В будние дни доступ к онлайн-играм в Китае для подростков младше 18 лет запрещен.
Однако, по слухам, с тех пор, как правила вступили в силу, «целеустремленные игроки» нашли хитрые способы обхода ограничений. Теперь правительство Китая ищет пути, чтобы положить конец этим «маневрам».
Хорошо известно, что Китай представляет собой огромный рынок для компаний, распространяющих видеоигры. Согласно имеющимся данным, это вызвало обеспокоенность правительства, которое увидело в увлечении играми угрозу для психического и физического здоровья населения.
Ограничения вводились и ранее. Например, в 2019 году Китай принял законы, которые обязывали несовершеннолетних игроков ограничивать свое участие в онлайн-играх 1,5 часами в неделю и тремя часами в выходные дни. При этом был введен запрет на игры с 22:00 вечера до 8:00 утра. Правила также устанавливали ограничения на онлайн-покупки в играх - от 28 до 57 долларов в месяц (в зависимости от возраста игрока).
Новые ограничения, введенные в августе, еще более ужесточили доступ к онлайн-играм. Нетрудно догадаться, что эти правила не пользуются популярностью среди игровой молодежи страны.
Как сообщает официальная газета Коммунистической партии Китая «Жэньминь жибао», подростки нашли обходные пути к установленным правилам.
Например, в статье упоминается следующий способ: «На некоторых онлайн-платформах есть возможность продажи или аренды игровых аккаунтов. Они позволяют пользователям обходить контроль, арендуя и покупая чужие учетные записи. Таким путем подростки получают возможность играть в онлайн-игры без ограничений».
У подростков еще осталось немало лазеек для доступа к онлайн-играм, говорится в статье. Это требует тщательного внимания со стороны властей.
В статье также содержится призыв к школам и родителям оказывать «активное содействие и выполнять свои социальные обязанности», «нести ответственность за здоровый рост будущего поколения».
В то же время в стране разворачивается волна критики официальной позиции правительства Китая. Противники ограничений указывают на то, что единые правила распространяются на все возраста, от малыша до человека 17 лет, а это выглядит неправильно.
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