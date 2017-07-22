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В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother

12 октября 2021, 20:26




Компания Brother вновь сообщает о проблеме, с которой столкнулись пользователи Windows 11 при попытке подключения к принтерам Brother через кабель USB.

В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother


Проблема проявляется в нескольких формах:

  • Затруднено обнаружение физически подключенного принтера Brother, когда подключение осуществлено с помощью кабеля USB.
  • Происходит непредусмотренное изменение настроек подключенного устройства Brother.
  • Возникают проблемы при попытке подключения нескольких устройств Brother через порты USB.

Эксперты связывают эту проблему с изменениями, которые Microsoft, конечно же, пришлось внести в подсистему печати Windows, чтобы решить проблему PrintNightmare. Похоже, что в результате этого, в системе печати возникли новые проблемы, с которыми уже столкнулись пользователи принтеров Brother.

Отмечается, что проблемы возникают как со струйными, так и с лазерные принтерами Brother. Сама компания Brother отмечает, что возникающие проблемы могут также затрагивать некоторые особенности работы драйвера принтера и приложения по его управлению.

В качестве временного решения Brother предлагает клиентам попробовать переподключить принтер на другой порт или использовать «другой тип подключения, например, проводное или беспроводное, если таковое имеется».

Инженеры Brother ждут очередного обновления Microsoft, где возникающие проблемы должны быть устранены.

О проблеме PrintNightmare и способах борьбы с ней THG.ru уже сообщал ранее.



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