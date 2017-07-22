РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Jabra выпустила новую гарнитуру Evolve2 75 для гибридного формата работы

12 октября 2021, 21:59




Компания Jabra объявила о выпуске новой гарнитуры Evolve2 75 для корпоративных пользователей. Новая гарнитура создана специально для продуктивной работы в новом гибридном формате, который стал широко применяться в условиях пандемии. Это - первая модель в линейке Evolve, которая имеет полностью регулируемую систему активного шумоподавления (Jabra Advanced ANC).

Система Jabra Advanced ANC дает пользователям возможность самостоятельно выбирать, хотят ли они слышать окружающие звуки, и в каком объеме. Благодаря персонализации настроек, можно легко оптимизировать воспроизведение музыки в соответствии с персональным аудиопрофилем. Новая система ANC, специальный чипсет и применением двух видов пеноматериала в новой конструкции амбушюр повышает эффективность шумоподавления на 26% по сравнению с предыдущей моделью Evolve 75.

Jabra выпустила новую гарнитуру Evolve2 75 для гибридного формата работы


Гарнитура Evolve2 75 отличается эргономичной посадкой на голове. Новая конструкция амбушюр и покрытие из эко-кожи отличается улучшенной вентиляцией и пониженным давлением на уши. Благодаря усовершенствованной форме оголовья, гарнитура прочно сидит на голове и не создает дискомфорта, повышая эффективность работы системы активного шумоподавления. Мощные динамики диаметром 40 мм и кодек AAC позволяют использовать гарнитуру не только для разговора, но и для прослушивания музыки.

Jabra выпустила новую гарнитуру Evolve2 75 для гибридного формата работы


К оголовью крепится штанга микрофона, которая автоматически включается в ответ на вызов. Она на 33% короче, чем у модели первого поколения Evolve 75. В своем рабочем положении штанга соответствует строгим требованиям Microsoft для открытого офиса. Когда штанга опущена, микрофон эффективно отсекает окружающие звуки в офисах открытой планировки и шумных помещениях. В случае необходимости штангу легко убрать, а для сохранения высокого качества аудиосвязи на ходу, у гарнитуры предусмотрен закрытый режим.

Jabra выпустила новую гарнитуру Evolve2 75 для гибридного формата работы


Система обработки входящего звука выстроена из восьми микрофонов. Микрофоны относятся к премиальному уровню качества. Применение нового алгоритма позволяет с большой точностью различать голос пользователя и окружающие шумы. Кроме того, гарнитура Evolve2 75 оснащена световым индикатором занятости, видимым из любого ракурса.

Evolve2 75 оптимизирована для работы со всеми ведущими платформами унифицированных коммуникаций. Имеется возможность для одновременного подключения к двум устройствам. Есть специальная кнопка Microsoft Teams (для версии MS Teams).

Jabra выпустила новую гарнитуру Evolve2 75 для гибридного формата работы


Управление устройством осуществляется с помощью приложений Jabra Direct и Jabra Xpress. Вторая утилита позволяет легко контролировать развертывание программных и аппаратных средств, обновлять встроенное ПО и управлять настройками параметров дистанционно. Подключение по беспроводной связи возможно на дистанции до 30 м.

Продолжительность непрерывного разговора при отключенной системе ANC и световом индикаторе занятости составляет до 24 часов, что на 33% выше, чем у гарнитуры Evolve75. Продолжительность воспроизведения музыки до 36 часов.

Jabra выпустила новую гарнитуру Evolve2 75 для гибридного формата работы


Гарнитура Evolve2 75 будет доступна в 4 квартале 2021 года. Ее рекомендованная производителем цеа\на составляет 329 евро (27 300 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор TWS-наушников Razer Hammerhead True Wireless (2021). Главной «фишкой» Razer Hammerhead True Wireless (2021) стала красочная RGB-подсветка, которая позволит вам выделиться в любой толпе. Наушники получили обновленный дизайн в стиле более дорогих True Wireless Pro, обзавелись функцией активного шумоподавления и поддержкой Google Fast Pair. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор TWS-наушников Razer Hammerhead True Wireless (2021): все краски мира".

Читайте также:

  • Яндекс выпустил обновленную колонку Станция мини и ТВ-приставку Модуль
  • Анонс Razer Ripsaw X: USB-адаптер для видеозахвата на внешний диск
  • Анонс акустической системы Creative Stage 360
  • Анонс Xiaomi TWS 3 Pro: первые в мире TWS-наушники с поддержкой LDHC 4.0
  • Анонс Meizu mblu Blus: недорогие TWS-наушники с премиальным дизайном

    • предыдущая новость
    В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор PIA VPN для Chrome: простой, но мощный VPN-сервис Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка
    Обзор PIA VPN для Chrome Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер Лучшие гарнитуры виртуальной реальности
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 октября, 2021

    Jabra выпустила новую гарнитуру Evolve2 75 для гибридного формата работы

    В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother

    Подростки в Китае научились обходить строгие ограничения государства на онлайн-игры

    Google собирается расширить совместимость ОС Fuchsia на «устройства разных форм-факторов»

    Samsung запустила массовое производство 14-нм модулей памяти DRAM EUV DDR5

    Wooting представила новую аналоговую клавиатуру 60HE

    Видеокарты Intel Alchemist не будут иметь ограничений на майнинг

    Новые умные часы Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro и GTS 3 первыми придут в Россию

    11 октября, 2021

    Raijintek представила концентратор RJK 5V DRGB-PWM для управления вентиляторами и подсветкой

    В Samsung Galaxy Z Fold4 может быть установлен двусторонний датчик отпечатков пальцев

    Цены на видеокарты AMD и NVIDIA выше рекомендованных на 70-83% в Германии и Австрии

    Acer представила легкий и тонкий 14-дюймовый ноутбук Swift X для дома и офиса

    ASUS анонсировала игровой 30-дюймовый монитор TUF Gaming VG30VQL1A

    Создан новый разъем питания мощностью до 600 Вт для видеокарт PCIe 5

    OnePlus 9RT получит сверхчувствительный экран c частотой опроса сенсора 600 Гц

    Самый дешевый смартфон Samsung Galaxy A13 с поддержкой 5G появился на рендере

    8 октября, 2021

    Экзоскелет Panasonic Koma 1.5 может работать в режиме «багги» и «железных ног»

    Рынок данных о местоположении пользователей достиг уровня 12 млрд долларов

    ADATA XPG разогнала память DDR5 до рекордной скорости 8118 МТ/с

    Флагманская NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti выйдет в январе 2022 года

    ССЫЛКИ