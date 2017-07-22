Компания Jabra объявила о выпуске новой гарнитуры Evolve2 75 для корпоративных пользователей. Новая гарнитура создана специально для продуктивной работы в новом гибридном формате, который стал широко применяться в условиях пандемии. Это - первая модель в линейке Evolve, которая имеет полностью регулируемую систему активного шумоподавления (Jabra Advanced ANC).
Система Jabra Advanced ANC дает пользователям возможность самостоятельно выбирать, хотят ли они слышать окружающие звуки, и в каком объеме. Благодаря персонализации настроек, можно легко оптимизировать воспроизведение музыки в соответствии с персональным аудиопрофилем. Новая система ANC, специальный чипсет и применением двух видов пеноматериала в новой конструкции амбушюр повышает эффективность шумоподавления на 26% по сравнению с предыдущей моделью Evolve 75.
Гарнитура Evolve2 75 отличается эргономичной посадкой на голове. Новая конструкция амбушюр и покрытие из эко-кожи отличается улучшенной вентиляцией и пониженным давлением на уши. Благодаря усовершенствованной форме оголовья, гарнитура прочно сидит на голове и не создает дискомфорта, повышая эффективность работы системы активного шумоподавления. Мощные динамики диаметром 40 мм и кодек AAC позволяют использовать гарнитуру не только для разговора, но и для прослушивания музыки.
К оголовью крепится штанга микрофона, которая автоматически включается в ответ на вызов. Она на 33% короче, чем у модели первого поколения Evolve 75. В своем рабочем положении штанга соответствует строгим требованиям Microsoft для открытого офиса. Когда штанга опущена, микрофон эффективно отсекает окружающие звуки в офисах открытой планировки и шумных помещениях. В случае необходимости штангу легко убрать, а для сохранения высокого качества аудиосвязи на ходу, у гарнитуры предусмотрен закрытый режим.
Система обработки входящего звука выстроена из восьми микрофонов. Микрофоны относятся к премиальному уровню качества. Применение нового алгоритма позволяет с большой точностью различать голос пользователя и окружающие шумы. Кроме того, гарнитура Evolve2 75 оснащена световым индикатором занятости, видимым из любого ракурса.
Evolve2 75 оптимизирована для работы со всеми ведущими платформами унифицированных коммуникаций. Имеется возможность для одновременного подключения к двум устройствам. Есть специальная кнопка Microsoft Teams (для версии MS Teams).
Управление устройством осуществляется с помощью приложений Jabra Direct и Jabra Xpress. Вторая утилита позволяет легко контролировать развертывание программных и аппаратных средств, обновлять встроенное ПО и управлять настройками параметров дистанционно. Подключение по беспроводной связи возможно на дистанции до 30 м.
Продолжительность непрерывного разговора при отключенной системе ANC и световом индикаторе занятости составляет до 24 часов, что на 33% выше, чем у гарнитуры Evolve75. Продолжительность воспроизведения музыки до 36 часов.
Гарнитура Evolve2 75 будет доступна в 4 квартале 2021 года. Ее рекомендованная производителем цеа\на составляет 329 евро (27 300 руб.).