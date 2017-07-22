20 октября компания Samsung проведет свое масштабное мероприятие «Galaxy Unpacked Part 2», на котором ожидается множество интересных анонсов. Их список находится в тайне, но поклонники бренда уже выдвинули свои предположения относительно повестки.
В выпущенном к предстоящему событию анимационном ролике показаны различные приложения Samsung. Это наводит на мысль, что компания посвятит значительное внимание своему программному обеспечению. Можно ожидать анонсов в области разработки или обновления приложений Samsung.
На ролике появляются многочисленные квадратные разноцветные коробочки. Поклонники считают, что это говорит о ярких предстоящих анонсах.
В прошлом году на сентябрьском мероприятии Galaxy Unpacked компания представила Galaxy S20 Fan Edition - специальную версию флагманского смартфона для поклонников бренда. В этом году можно было бы ожидать анонса Galaxy S21 Fan Edition. Но, как сообщалось ранее, эта модель появится только в январе 2022 года.
В то же время ходят слухи, что на мероприятии может быть анонсирована премиальная модель другого флагманского смартфона - BESPOKE Edition Z Fold3.
Поклонники ожидают анонсов серии планшетов Galaxy Tab S8. В линейке будут представлены три модели: Galaxy Tab S8, Tab S8+ и Tab S8 Ultra. Поводом для такого прогноза стало то, что с момента выпуска предыдущего Galaxy Tab S7 прошло уже больше года. В то же время, по слухам, анонс Samsung Galaxy Tab S8 ожидается вместе с линейкой Galaxy S22, которая выйдет в будущем году. Эта неопределенность создает интригу.
Говорят, что все модели планшетов будут оснащены экраном с частотой обновления 120 Гц. Младший Galaxy Tab S8 получит 11-дюймовый ЖК-экран с боковым сканером отпечатков пальцев, модель Tab S8+ - 12,4-дюймовый экран Super AMOLED, а Tab S8 Ultra - 14,6-дюймовый экран с ультратонкими рамками, что позволит поднять соотношение площади экрана к размеру передней панели до 92%. Ожидаются мощные аккумуляторы внутри: у Galaxy Tab S8+ - 10090 мАч, у Galaxy Tab S8 Ultra - 11 550 мАч. Планшеты будут работать на чипсете Snapdragon 888.
Много слухов также ходит вокруг программной надстройки One UI 4.0 на базе Android 12, бета-версия которой стала недавно доступна для тестирования. Поэтому эксперты ожидают анонса ее новых функций и плана развертывания на устройствах экосистемы Samsung.
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