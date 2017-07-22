Буквально на днях прошли слухи о том, что процессоры AMD серьезно страдают от различных проблем в Windows 11. Они проявляются, прежде всего, в снижении производительности процессоров.
В частности, THG.ru уже сообщал , что AMD официально объявила о наиболее явном снижении производительности в играх. Ухудшения связаны, прежде всего, с ростом задержек при доступе к кэшу L3, которые в три раза превосходят типичные значения.
По слухам, проблемы не ограничиваются только задержками. Сообщается также о проблемах с планированием обработки потоков на некоторых многокристальных процессорах Ryzen.
В ответ на возникший шквал сообщений Microsoft обещала разобраться с проблемами. Сообщалось также, что компания планировала выпустить исправления для Windows 11 до конца месяца.
Согласно новой информации, опубликованной на сайте WCCFTech, выпуск обновлений должен состояться на следующей неделе. По слухам, Microsoft планирует сделать это 19 октября, а AMD выпустит обновление драйверов 21 октября.
До этого времени Microsoft не будет предлагать установку Windows 11 на системы AMD.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".