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Анонс Fujifilm Instax Link WIDE в России: принтер для мобильной печати

13 октября 2021, 12:57




Компания Fujifilm объявила о начале продаж в России новой модели печатного устройства в категории «принтеры для смартфонов» - Instax Link WIDE. Этот принтер позволяет печатать изображения, отснятые смартфоном, быстро получая результат в большом формате. Готовые снимки можно сразу подержать в руках, подарить, переслать по почте или поставить в рамку на столе.

Анонс Fujifilm Instax Link WIDE в России: принтер для мобильной печати


Принтер Instax Link WIDE был создан по следам нашумевшего фотопринтера Instax mini Link, который был представлен в 2019 году. Новая модель позволяет печатать изображения в большом формате на пленке мгновенной печати Instax WIDE - впервые в своей категории «принтеров для смартфонов».

Анонс Fujifilm Instax Link WIDE в России: принтер для мобильной печати


Fujifilm Instax Link WIDE создает качественные снимки большого формата с помощью бесплатного приложения Instax Link WIDE App, которое передает изображения с камеры на мобильный принтер через Bluetooth. Вдобавок к этому принтер совместим с беззеркальной цифровой камерой FUJIFILM X-S10, что позволяет отправлять снимки на печать и с этого устройства.

Опережая другие принтеры для смартфонов по своим возможностям, принтер Link WIDE отличается компактностью и легкостью, он легко умещается в руке. Передача изображения на принтер и печать занимают примерно 12 секунд. Поддерживается функция непрерывной печати. При полной зарядке принтер способен напечатать до 100 снимков подряд.

Анонс Fujifilm Instax Link WIDE в России: принтер для мобильной печати


Fujifilm Instax Link WIDE предоставляет два режима печати: Instax Rich, который делает акцент на глубоких теплых цветах, и Instax Natural, подчеркивающий естественные тона изображения.

Анонс Fujifilm Instax Link WIDE в России: принтер для мобильной печати


Приложение Link WIDE App предоставляет множество полезных опций печати. В их число входят около 30 фильтров, инструменты редактирования (включая кадрирование), возможность создания коллажей и добавления текста. Есть также инструменты для создания стикеров и шаблоны рамок.

Анонс Fujifilm Instax Link WIDE в России: принтер для мобильной печати


Режим QR-печати позволяет добавлять на изображение QR-код для сканирования с возможностью записи звука, добавления ссылки на веб-сайт, внесения отметки о своем местоположении или записи скрытого сообщения.

Анонс Fujifilm Instax Link WIDE в России: принтер для мобильной печати


Fujifilm Instax Link WIDE доступен в двух цветах: пепельный белый и серый мокко. Его рекомендованная цена составляет 12 990 руб.



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