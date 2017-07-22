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GeIL выпустила комплекты игровой памяти POLARIS RGB DDR5

13 октября 2021, 14:12




Тайваньский производитель компьютерных комплектующих GeIL сообщил о выпуске модулей памяти Polaris RGB DDR5. В модельный ряд вошли изделия, работающие на частоте 4800 МГц с возможностью разгона до 5200/5600 МГц. Выпускаются модули емкостью 16 и 32 Гбайт. Поскольку поставки выполняются в комплектах из сдвоенных модулей (киты), то максимальная емкость комплекта составляет 64 Гбайт.

Напряжение питания для одноканальных модулей (One DIMM) составляет 1,10В; для двухканальных (Two DIMM) - 1,25 В. Память поддерживает профили Intel XMP 3.0 для их разгона.

GeIL выпустила комплекты игровой памяти POLARIS RGB DDR5


Производитель отмечает главные отличия новых модулей памяти от типовых вариантов DDR5: отличный теплоотвод и яркая RGB-подсветка, которая нравится геймерам и энтузиастам.

GeIL выпустила комплекты игровой памяти POLARIS RGB DDR5


Модули оборудованы радиатором охлаждения с ярким дизайном. Это проявляется в выборе его цветового оформления. Доступны варианты: Racing Red (красный), Titanium Gray (тёмно-серый) и Glacier White (белый). Цвет радиатора сочетается с плавной RGB-подсветкой, которая позволяет создавать смешанные и фантастические эффекты RGB-подсветки.

GeIL выпустила комплекты игровой памяти POLARIS RGB DDR5


Высота планки памяти и теплоотвода выбрана с учетом большинства процессорных кулеров, которые представлены на рынке. Это позволяет установить память без механических трудностей и помех.

В новой памяти применяется технология исправления ошибок (ECC) и используется микросхема управления питанием (PMIC), которая позволяет вести мониторинг тока, иметь пороговую защиту и осуществлять интеллектуальное управление напряжением и питанием.

GeIL выпустила комплекты игровой памяти POLARIS RGB DDR5


Память GeIL POLARIS RGB DDR5 доступна по всему миру.



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