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AMD объявила о выпуске игровой видеокарты AMD Radeon RX 6600 начального уровня

13 октября 2021, 20:15




Компания AMD объявила о выпуске игровой видеокарты начального уровня AMD Radeon RX 6600. Новая видеокарта обеспечивает высокий FPS в играх с разрешением 1080p. Она способна воспроизводить визуальные эффекты в играх и предназначена для применения на массовом рынке, причем ее можно рассматривать не только как видеокарту начального, но и среднего уровня.

AMD Radeon RX 6600 использует передовую архитектуру AMD RDNA 2, область применения которой имеет очень широкое распространение - от настольных ПК, ноутбуков и консолей до мобильных устройств и автомобильных информационно-развлекательных систем.

AMD объявила о выпуске игровой видеокарты AMD Radeon RX 6600 начального уровня


Графическая карта оснащена 32 Мбайт высокопроизводительной кэш-памяти AMD Infinity Cache и 8 Гбайт буферной памяти GDDR6, поддерживает технологию AMD Smart Access Memory и совместима с новой ОС Microsoft Windows 11.

Кроме того, новая видеокарта поддерживает технологию AMD FidelityFX Super Resolution, позволяющую масштабировать сцену и повышать частоту кадров в играх, предоставляя пользователям игровой процесс высокого разрешения.

AMD объявила о выпуске игровой видеокарты AMD Radeon RX 6600 начального уровня


По данным производителя, разработка AMD Radeon RX 6600 велась с учетом потребностей геймеров сегодняшнего дня, но не ограничивалась этим и создавалась с учетом ее применения и в перспективе.

Видеокарта потянет лучшие игры класса AAA с уровнем 100+ FPS. По оценкам AMD, ее производительность на Ватт в 1,3 раза выше, чем у конкурирующих решений.

AMD объявила о выпуске игровой видеокарты AMD Radeon RX 6600 начального уровня


Видеокарты AMD Radeon RX 6600 появятся в продаже у партнеров AMD, включая ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX и Yeston, по цене от 329 долларов (23 700 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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