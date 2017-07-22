Компания AMD объявила о выпуске игровой видеокарты начального уровня AMD Radeon RX 6600. Новая видеокарта обеспечивает высокий FPS в играх с разрешением 1080p. Она способна воспроизводить визуальные эффекты в играх и предназначена для применения на массовом рынке, причем ее можно рассматривать не только как видеокарту начального, но и среднего уровня.
AMD Radeon RX 6600 использует передовую архитектуру AMD RDNA 2, область применения которой имеет очень широкое распространение - от настольных ПК, ноутбуков и консолей до мобильных устройств и автомобильных информационно-развлекательных систем.
Графическая карта оснащена 32 Мбайт высокопроизводительной кэш-памяти AMD Infinity Cache и 8 Гбайт буферной памяти GDDR6, поддерживает технологию AMD Smart Access Memory и совместима с новой ОС Microsoft Windows 11.
Кроме того, новая видеокарта поддерживает технологию AMD FidelityFX Super Resolution, позволяющую масштабировать сцену и повышать частоту кадров в играх, предоставляя пользователям игровой процесс высокого разрешения.
По данным производителя, разработка AMD Radeon RX 6600 велась с учетом потребностей геймеров сегодняшнего дня, но не ограничивалась этим и создавалась с учетом ее применения и в перспективе.
Видеокарта потянет лучшие игры класса AAA с уровнем 100+ FPS. По оценкам AMD, ее производительность на Ватт в 1,3 раза выше, чем у конкурирующих решений.
Видеокарты AMD Radeon RX 6600 появятся в продаже у партнеров AMD, включая ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX и Yeston, по цене от 329 долларов (23 700 руб.).
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