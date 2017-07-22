Китайская Black Shark, входящая в группу Xiaomi, анонсировала выпуск двух премиальных смартфонов - Black Shark 4S и Black Shark 4S Pro.
Интерес к этим моделям подогревался тем, что еще в мае этого года старшая модель серии Black Shark 4 Pro возглавила список лучших флагманских Android-смартфонов по версии AnTuTu. На тот момент высшие показатели демонстрировали устройства на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 888. Список лучших возглавила китайская модель Black Shark 4 Pro.
Теперь новые модели линейки Black Shark выстроены немного иначе. Младшая Black Shark 4S построена на 7-нм мобильной платформе Snapdragon 870 с графическим процессором Adreno 650. Она насчитывает восемь ядер с разным уровнем тактовой частоты: 1x 3,2 ГГц + 3x 2,42 ГГц + 4x 1,8 ГГц. Старшая модель Black Shark 4S Pro построена на 5-нм мобильной платформе Snapdragon 888 Plus с графическим процессором Adreno 660.
Оснащение памятью отвечает тем же правилам. Младшая модель имеет 8/12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и хранилище размером 128/256 Гбайт (UFS 3.1). Старшая Black Shark 4S Pro оснащается 12/16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и хранилищем на 256/512 Гбайт (UFS3.1) с возможностью установки SSD Disk Array 2.0.
В Black Shark 4S и 4S Pro установлен 6,67-дюймовый E4 AMOLED-экран с разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей). Частота обновления составляет 144 Гц, частота дискретизации - 720 Гц. Имеется контроль нажатия несколькими пальцами, а время отклика в этом случае составляет 8,3 мс. Дисплейная область разделена на две симметричные зоны контроля с датчиком давления 5.0, который имеет 7 уровней регулировки.
Экран имеет пропорцию 20:9 и отвечает требованиям HDR 10+. Цветовой охват составляет 111% по DCI - P3. Яркость равняется 1300 нит. Поддерживается технология интеллектуальной компенсации движения MEMC.
Мощная начинка предусматривает серьезное охлаждение. В смартфонах установлена жидкостная система, которая, как и раньше, выстроена в виде «сэндвича» из пластин и трубок. Подложка пластины рассеивания тепла имеет большую площадь и изготовлена из меди. Она обеспечивает трехмерное рассеивание.
В телефонах установлены 11 датчиков температуры, которые отслеживают температуру по всему пространству корпуса в режиме реального времени и используются для интеллектуального рассеивания тепла.
Внутри смартфонов установлена двухэлементная батарея емкостью 4500 мАч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 120 Вт. Для зарядки до 50% достаточно 5 минут, а до 100% требуется 15 минут.
Хотя набор камер не является основным элементом геймерского смартфона, здесь представлен неплохой набор. Основная камера имеет разрешение 48 Мп (Black Shark 4S) или 64 Мп (Black Shark 4S Pro) и диафрагму f/1,79. Есть также светодиодная вспышка, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик с углом обзора 120° и диафрагмой f/2,4, а также 5-Мп камера для супер-макросъемки с диафрагмой f/2,4. Селфи-камера имеет разрешение 20 Мп и диафрагму f/2,45.
Black Shark 4S выйдет еще и в лимитированной версии Gundam, на корпусе которой будет выгравирован классический красный и синий рисунок Gundam - одного из самых продолжительных активных франчайзов в истории аниме. Эта же тема Gundam появится в настраиваемой анимации загрузки, на обоях и в пользовательским интерфейсе.