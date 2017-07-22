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Анонс OnePlus 9RT: 6,62-дюймовый быстрый AMOLED-дисплей, Snapdragon 888 и доступный ценник

14 октября 2021, 10:56




Компания OnePlus, входящая в холдинг BBK Electronics, объявила о выпуске смартфона OnePlus 9RT, последнего из намеченных в этом году представителей серии OnePlus 9.

Как и ожидалось, его 6,64-дюймовый дисплей Fluid AMOLED производства Samsung поддерживает сверхвысокую частоту опроса сенсора в 600 Гц, при низкой задержке и высокой яркости до 1300 нит с 10 240 уровнями регулировки.

Анонс OnePlus 9RT: 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей, Snapdragon 888, чувствительность 600 Гц


Экран имеет разрешение FHD+ (1080x2400 пикселей), частоту обновления 120 Гц, цветовой охват P3. Соотношение сторон составляет 20:9. Дисплейная панель отвечает требованиям HDR10+, позволяющих получать расширенный динамический диапазон при воспроизведении сцен.

В левом верхнем углу экрана располагается отверстие круглой формы под 16-мегапиксельную селфи-камеру на базе сенсора Sony IMX471. Она имеет диафрагму f/2,4 и поддерживает электронную стабилизацию (EIS). Поверхность экрана покрыта защитой Corning Gorilla Glass. На ней установлен датчик отпечатков пальцев.

Анонс OnePlus 9RT: 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей, Snapdragon 888, чувствительность 600 Гц


Для поддержки этого графического великолепия установлена флагманская 5-нм мобильная платформа Snapdragon 888 с графическим процессором Adreno 660. На пару с ней используются 8/12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 128/256 Гбайт основной памяти (UFS 3.1). Этот чипсет имеет встроенную поддержку сетей 5G NSA/SA, что сразу решает и вопрос с охватом поддерживаемых типов телекоммуникационных сетей. Конструкция предусматривает установку трех антенн Wi-Fi, в том числе одной дополнительной для поддержки игрового режима, что заметно повышает стабильность соединения.

Помимо этого в телефоне используется технология стабилизации кадров GPA. Она позволяет разумно распределять ресурсы, необходимые для планирования игр, обеспечивает достижение стабильной частоты кадров при одновременном контроле энергопотребления и тепловыделения.

Смартфон работает под управлением Android 12 с ColorOS 12, которая использует технологию предварительной загрузки для быстрого запуска приложений.

Несомненно, это потребовало уделить большое внимание системе охлаждения, площадь которой составляет 19 067,44 мм². Она обеспечивает сохранение температуры на низком уровне даже во время агрессивно потребляющей энергию игры.

Анонс OnePlus 9RT: 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей, Snapdragon 888, чувствительность 600 Гц


На задней панели установлена основная 50-мегапиксельная камера на базе сенсора Sony IMX766, имеющего размер пикселя 1 мкм, с диафрагмой f/1,88 и поддержкой оптической стабилизации (OIS). Здесь же имеются двойная светодиодная вспышка, сверхширокоугольная камера с разрешением 16 Мп и углом обзора 123° и 2-мегапиксельная макро-камера с диафрагмой f/2,4. Система позволяет снимать видео 4K при 60 к/с, 1080p в замедленном режиме при 240 к/с, 720p при 480 к/с.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, состоящим из двух батарей по 2250 мАч каждая. Поддерживается быстрая зарядка Warp Charge мощностью 65 Вт, которая может полностью зарядить телефон всего за 29 минут.

Анонс OnePlus 9RT: 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей, Snapdragon 888, чувствительность 600 Гц


Цены на смартфон OnePlus 9RT:

  • 8 + 128 Гбайт - 512 долларов (36 900 руб.)
  • 8 + 256 Гбайт - 543 доллара (39 100 руб.)
  • 12 + 256 Гбайт - 589 долларов (42 400 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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