Компания OnePlus объявила о выпуске TWS-наушников Buds Z2 с улучшенной системой активного шумоподавления (ANC). Новая модель пришла на смену прежней Buds Z.
OnePlus Buds Z2 во многом напоминают OnePlus Buds Pro с их превосходным дизайном, богатым набором функций и компактностью. Также как Buds Pro, новые Buds Z2 поддерживают активное шумоподавление до 40 дБ и используются три микрофона для шумоподавления DNN при вызове, а также физическую защиту от шума ветра.
Есть Bluetooth 5.2, обеспечена сверхнизкая задержка 94 мс, динамические драйверы имеют размер 11 мм и настроены для наилучшего насыщенного звучания низких частот.
Отличие от Pro-версии - поддержка только кодека AAC. Но самое главное отличие - это более низкая цена. Если OnePlus Buds Pro стоят 150 евро (13 000 руб.), то новая модель Buds Z2 продается по рекомендованной цене 77 долларов (5500 руб.).
Важной особенностью новой модели стала поддержка Dolby Atmos. Это позволяет добиваться «трехмерного» воспроизведения звука, создавать реалистичное воспроизведение объема и высоты. Поддержка Dolby Atmos обеспечивает совместимость с контентом любых популярных платформ, что также важно.
Для смены треков используется сенсорное управление. Есть голосовой помощник, помогающий при воспроизведении или при «нажатии на паузу».
Вес наушников составляет 4,6 г, зарядного кейса - 42 г.
Благодаря интегрированному аккумулятору емкостью 40 мАч, наушники обеспечивают до 7 часов непрерывного прослушивания музыки без ANC и до 5 часов с ANC. При использовании зарядного чехла с батареей емкостью 520 мАч время прослушивания возрастает до 38 часов (без ANC) и до 27 часов (с ANC).
Наушники оснащены функцией Warp Charge, которая обеспечивает 5 часов автономной работы после 10-минутной проводной зарядки. Беспроводная зарядка, к сожалению, не поддерживается.