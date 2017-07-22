Компания Samsung объявила о выпуске нового смартфона Galaxy W22 5G, пришедшего на смену прошлогодней модели W21 5G, который часто сравнивают с портативным смартфоном-компьютером.
Новинка во многом похожа на предыдущую модель, но есть и изменения, прежде всего - замена базового чипсета. Взамен прежней 7-нм мобильной платформы Snapdragon 865+ теперь установлена новая 5-нм флагманская платформа Qualcomm Snapdragon 888.
Подросла также оперативная память: взамен прежних 12 Гбайт LPDDR5 в новом смартфоне установлено 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5. Объем основной памяти остался прежним - 512 Гбайт (UFS 3.1).
Дисплейный блок тоже остался практически прежним (за исключением мелких деталей). Внутренний складной 7,6-дюймовый складной дисплей Dynamic AMOLED 2X имеет разрешение QXGA+ (2208x1768 пикселей). Соотношение сторон - 22,5:18, плотность размещения пикселей умеренная - 374 PPI. Благодаря адаптивной частоте обновления 120 Гц обеспечена экономия заряда, которая всегда сильно расходуется при работе дисплеев, а их здесь сразу два. Типовая яркость составляет 900 нит (HBM), пиковая - 1200 нит.
Внешний дисплей построен на Dynamic AMOLED 2X матрице и имеет диагональ 6,2 дюйма, разрешение HD+ (2268x832 пикселя) и соотношение сторон 24,5:9. Поскольку этот дисплей расположен с внешней стороны смартфона, его яркость выше: типовая - 1000 нит (HBM), пиковая - 1500 нит. Для защиты от царапин используется покрытие Corning Gorilla Glass Victus.
Рабочей ОС является Android 11 с интерфейсом One UI 3.1.
На другой задней половинке смартфона располагается набор камер. Основная камера имеет разрешение 12 Мп, диафрагму f/1.8, фазовый автофокус и оптическую стабилизацию. Вторая камера представляет собой 12-мегапиксельный телеобъектив с диафрагмой f/2,4, PDAF и OIS. Она обеспечивает 2-кратный оптический и до 10-кратный цифровой зум. Третья камера имеет разрешение 12 Мп и отличается сверхшироким углом обзора (120°) и диафрагмой f/2,2. Для защиты оптики используется суперпрозрачное стекло с покрытием Corning Gorilla Glass.
Фронтальная камера размещена на внешнем дисплее и имеет разрешение 10 Мп и диафрагму f/2.2. Имеется также подэкранная камера на базе 4-мегапиксельного датчика с диафрагмой f/1.8.
Защита уровня IPX8 позволяет смартфону выдерживать 30-минутное погружение под воду на глубину более одного метра. Поддерживается стилус S Pen. Датчик отпечатков пальцев находится на боковом торце.
Емкость установленного аккумулятора составляет 4400 мАч. Предусмотрена проводная зарядка мощностью 25 Вт и беспроводная (WPC и PMA) зарядка на 10 Вт. Есть поддержка обратной беспроводной зарядки мощностью 4,5 Вт.
Смартфон Samsung W22 5G стоит 2641 доллар (189 200 руб.).