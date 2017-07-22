РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Crucial выпустила SSD-накопитель MX500 на 4 Тбайт

14 октября 2021, 16:53




Компания Crucial расширила свою линейку твердотельных накопителей, добавив в нее еще одну модель - SSD-накопитель серии MX500 емкостью 4 Тбайта.

Еще в сентябре в этой линейке появились модели с объемом хранения 250 Гбайт, 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. Появление модели на 4 Тбайт было ожидаемым.

Crucial выпустила SSD-накопитель MX500 на 4 Тбайт


Интерес к SSD большой емкости сейчас велик вследствие наметившегося перехода от традиционных жестких дисков к твердотельным накопителям. Пользователям нужны прежние объемы для хранения, поэтому выход на рубеж 4 Тбайт выглядит своевременным.

При выпуске MX500 4 Тбайт компания Crucial продолжает использовать флеш-память NAND от Micron. Это объясняется не только тем, что Micron является материнской компанией Crucial. Ее NAND-память позволяет экономить доступный объем записи, размещая по три бита на ячейку, используя технологию TLC (Triple Level Cells). Эта технология обладает большей плотностью по сравнению с SLC и MLC, но на первых порах ее появления уступала им по выносливости.

Новый SSD-накопитель Crucial наделен функциями динамического ускорения записи данных, многоступенчатыми алгоритмами контроля целостности, адаптивной тепловой и встроенной защитой от потери мощности, а также поддержкой перевода устройства в режима сна.

Crucial выпустила SSD-накопитель MX500 на 4 Тбайт


В серии MX500 используются 2,5-дюймовый корпус, интерфейс SATA 6 Гбит/с для передачи данных и контроллер SM2258 от Silicon Motion.

Для всех емкостей (от 250 Гбайт до 4 Тбайт) скорость последовательной передачи при чтении составляет 560 Мбайт/с, при записи - 510 Мбайт/с. Накопитель Crucial MX500 емкостью 4 Тбайт способен показать производительность до 90 000 IOPS при произвольном чтении/записи.

Помимо этого, есть поддержка управляющих TRIM-команд, встроенной технологии самоконтроля и отчетности (SMART), функции активной уборки мусора, а также функции поддержки целостности и исправления ошибок (ECC).

Crucial выпустила SSD-накопитель MX500 на 4 Тбайт


Гарантированный срок службы накопителя Crucial 4 Тбайт составляет 1000 Тбайт (TBW), что соответствует перезаписи примерно 520 Гбайт в день. Гарантийный срок эксплуатации данной модели равен пяти годам.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

Читайте также:

  • Анонс SSD-накопителя Game Drive for Xbox в России
  • WD объявила о выпуске SSD-накопителей SN570 (Blue) с поддержкой NVMe
  • Анонс WD Red SN700: новая серия NVMe SSD от Western Digital
  • Akasa выпустила внешний корпус для SSD-накопителей NVMe M.2 с разъемом USB 3.2 Gen 2x2
  • Samsung и ученые Гарварда создали прототип нейроморфного компьютерного чипа

    • следующая новость
    Hyundai будет разрабатывать собственные чипы

    предыдущая новость
    Samsung выпустила смартфон Galaxy W22 5G со складным дисплеем стоимостью $2600

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка Обзор PIA VPN для Chrome: простой, но мощный VPN-сервис Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус Лучший SSD Обзор PIA VPN для Chrome Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 октября, 2021

    Rambus выпустила регистровый драйвер второго поколения для модулей памяти DDR5-5600

    Кембридж: Майнеры США стали мировыми лидерами в поддержке сети биткоина

    Ускорители AMD BC-160 имеют производительность 72 MH/s при майнинге ETH

    Геймерские модули памяти GALAX Gamer DDR5 RGB созданы в стиле LEGO

    Microsoft и NVIDIA создали ИИ-модель генерации естественного языка Мегатрона-Тьюринга

    Народный флагман Samsung Galaxy S21 FE выйдет 11 января

    Анонс VR-очков HTC VIVE Flow: новые горизонты виртуальной реальности в эффектном дизайне

    14 октября, 2021

    Realme выпустит в следующем году первый смартфон с быстрой зарядкой UltraDart 125 Вт

    Hyundai будет разрабатывать собственные чипы

    Crucial выпустила SSD-накопитель MX500 на 4 Тбайт

    Samsung выпустила смартфон Galaxy W22 5G со складным дисплеем стоимостью $2600

    OnePlus анонсировала TWS-наушники Buds Z2 с активным шумоподавлением

    Анонс OnePlus 9RT: 6,62-дюймовый быстрый AMOLED-дисплей, Snapdragon 888 и доступный ценник

    13 октября, 2021

    Анонс Black Shark 4S и 4S Pro: самый быстрый смартфон в мире обрел новое рождение

    AMD объявила о выпуске игровой видеокарты AMD Radeon RX 6600 начального уровня

    Анонс игрового смартфона Realme GT Neo2: 6,62-дюймовый дисплей и Snapdragon 870

    Apple сократила объемы поставок iPhone 13 в 2021 году

    GeIL выпустила комплекты игровой памяти POLARIS RGB DDR5

    Анонс Fujifilm Instax Link WIDE в России: принтер для мобильной печати

    Microsoft не рекомендует устанавливать Windows 11 на процессоры AMD Ryzen до 19 октября

    ССЫЛКИ