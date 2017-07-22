Компания Crucial расширила свою линейку твердотельных накопителей, добавив в нее еще одну модель - SSD-накопитель серии MX500 емкостью 4 Тбайта.
Еще в сентябре в этой линейке появились модели с объемом хранения 250 Гбайт, 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. Появление модели на 4 Тбайт было ожидаемым.
Интерес к SSD большой емкости сейчас велик вследствие наметившегося перехода от традиционных жестких дисков к твердотельным накопителям. Пользователям нужны прежние объемы для хранения, поэтому выход на рубеж 4 Тбайт выглядит своевременным.
При выпуске MX500 4 Тбайт компания Crucial продолжает использовать флеш-память NAND от Micron. Это объясняется не только тем, что Micron является материнской компанией Crucial. Ее NAND-память позволяет экономить доступный объем записи, размещая по три бита на ячейку, используя технологию TLC (Triple Level Cells). Эта технология обладает большей плотностью по сравнению с SLC и MLC, но на первых порах ее появления уступала им по выносливости.
Новый SSD-накопитель Crucial наделен функциями динамического ускорения записи данных, многоступенчатыми алгоритмами контроля целостности, адаптивной тепловой и встроенной защитой от потери мощности, а также поддержкой перевода устройства в режима сна.
В серии MX500 используются 2,5-дюймовый корпус, интерфейс SATA 6 Гбит/с для передачи данных и контроллер SM2258 от Silicon Motion.
Для всех емкостей (от 250 Гбайт до 4 Тбайт) скорость последовательной передачи при чтении составляет 560 Мбайт/с, при записи - 510 Мбайт/с. Накопитель Crucial MX500 емкостью 4 Тбайт способен показать производительность до 90 000 IOPS при произвольном чтении/записи.
Помимо этого, есть поддержка управляющих TRIM-команд, встроенной технологии самоконтроля и отчетности (SMART), функции активной уборки мусора, а также функции поддержки целостности и исправления ошибок (ECC).
Гарантированный срок службы накопителя Crucial 4 Тбайт составляет 1000 Тбайт (TBW), что соответствует перезаписи примерно 520 Гбайт в день. Гарантийный срок эксплуатации данной модели равен пяти годам.