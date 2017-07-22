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Hyundai будет разрабатывать собственные чипы

14 октября 2021, 17:51




В начале недели главный операционный директор Hyundai Motor Хосе Муньос сообщил, что компания намерена начать разработку собственных чипов. Этот шаг будет предпринят на фоне глобальной нехватки микросхем, из-за которой компании вынуждены искать резервы для снижения своей зависимости от нынешних производителей полупроводников.

Известно, что в последнее время в мире наблюдается существенная нехватка полупроводников, причем она не снижается, а возрастает. Причиной нехватки служит не только продолжающаяся пандемия, но и нарастание потребностей в использовании новых микросхем на фоне развития информатизации.

Hyundai будет разрабатывать собственные чипы


Дефицит сказывается на различных отраслях промышленности по всему миру, включая автомобильную промышленность. Он уже привел к тому, что некоторые автопроизводители были вынуждены полностью остановить свое производство из-за возникших сбоев в поставках.

Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai, очевидно, пытается решить эту проблему собственными силами. Как заявил Хосе Муньос, «в нашем случае мы хотим иметь возможность разрабатывать собственные чипы внутри группы, поэтому мы менее зависимы, чем другие компании». Запуск производства чипов требует времени и усилий, но компания готова идти на эти издержки, заявил Хосе Муньос.

Hyundai будет разрабатывать собственные чипы


Известно, что к концу 1970-х корейский конгломерат Hyundai вошел в состав так называемой «Большой Четверки» корейских концернов. Кроме Hyundai в эту четверку входят Samsung, LG и Daewoo. К середине 90х годов компания Hyundai имела в своем активе более 60 дочерних компаний и принимала активное участие почти во всех сферах экономики, в том числе в автомобилестроении, строительстве, химической промышленности, электронике, финансовых услугах, тяжелой промышленности и судостроении. Поэтому решение Hyundai о начале производства чипов можно считать своевременным.



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