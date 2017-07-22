В следующем году Realme готовится выпустить свой первый смартфон, который будет поддерживать фирменную технологию быстрой зарядки UltraDart мощностью 125 Вт. Об этом сообщил Мадхав Шет, вице-президент Realme в интервью изданию GSMArena.
Технология быстрой зарядки Realme 125W UltraDart позволяет зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 33% всего за 3 минуты. Технология быстрой зарядки UltraDart мощностью 125 Вт была анонсировала летом прошлого года, но за это время компания не выпустила ни одного смартфона, который поддерживал бы ее. Похоже, скоро ситуация изменится.
Как сообщил Мадхав Шет, сверхбыстрая зарядка появится во «флагманском ультра-премиальном» смартфоне серии Realme GT. В то же время сроки запуска не разглашаются.
Для достижения высокой скорости зарядки используется процедура т.н. «трехсторонней зарядки» (three-way charge). Она предусматривает одновременное создание понижающего напряжения, которое позволяет максимизировать мощность зарядки и эффективно снижать потери энергии, рассеиваемой в тепло.
По заявлению представителей Realme, весь процесс зарядки был оптимизирован для снижения потерь. В результате удалось поднять коэффициент конверсии энергии в заряд до 98%.
В новой системе зарядки используется также особый метод корпусирования интегральных схем, получивший название Flip chip. Он проявляется в том, что передача заряда осуществляется прямо на контактные площадки, расположенные по всей поверхности кристалла зарядки. Это существенно снижает потери на передачу энергии между портом Type-C и чипом. Для этих целей используется ультратонкая интегральная микросхема с высокоэффективной теплопроводностью, что помогает быстро поглощать тепловую энергию во время процесса зарядки.
Новая технология обратно совместима с протоколами зарядки VOOC, Dart, Warp, SuperVOOC, SuperVOOC 2.0 и SuperDart. Она поддерживает быструю зарядку по протоколу PPS до 125 Вт, быструю зарядку по протоколу PD мощностью 65 Вт и быструю зарядку по протоколу QC на 36 Вт.