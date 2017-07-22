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Анонс VR-очков HTC VIVE Flow: новые горизонты виртуальной реальности в эффектном дизайне

15 октября 2021, 10:04




Компания HTC объявила о выпуске VR-очков VIVE Flow, предоставляющих «эффект погружения». Рынок давно ждал этот игрового аксессуара, и наконец он появился - легкий, компактный, игровой. Со слов разработчика, VIVE Flow позволяет «перенести их владельца туда, где ему хочется оказаться или необходимо побывать - в любое время и в любом месте». HTC VIVE открывает «новые горизонты виртуальной реальности».

Анонс VR-очков HTC VIVE Flow: новые горизонты виртуальной реальности с эффектом погружения

Источник: HTC Vive


VR-очки VIVE Flow разработаны с ориентацией на удобство и комфорт повседневного применения. Они весят 189 граммов, что сравнимо с весом большинства смартфонов. Конструкция отличается уникальным двойным шарниром на дужках, который разработан с учётом разных форм и размеров головы. Мягкая лицевая накладка может складываться, благодаря чему гаджет удобен для переноски. При этом сама лицевая накладка является сменной. Она крепится на магнитных защёлках и ее можно легко заменить. Окуляры VIVE Flow оборудованы встроенными диоптрийными регуляторами, что помогает настроить очки до чёткого изображения с учетом индивидуальных особенностей зрения.

Анонс VR-очков HTC VIVE Flow: новые горизонты виртуальной реальности с эффектом погружения

Источник: Future


В очки встроена активная система охлаждения с использованием одного компактного вентилятора. Она отводит тёплый воздух от лица, обеспечивая комфорт при длительном использовании.



Внутри VR-очков HTC VIVE Flow установлены два 2,1-дюймовых ЖК-дисплея с разрешением 1600x1600 пикселей (на каждый глаз). Гарнитура позволяет получить поле обзора 100° при частоте обновления изображения 75 Гц. Таких возможностей достаточны, чтобы транслировать на «кинематографический» виртуальный экран контент HD-качества с чётким разрешением 3.2К.

Гарнитура работает на чипсете Qualcomm XR1, базовая модель комплектуется 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной основной памяти. Для работы устройства требуется подключение к смартфону на базе Android Pie (версия 9.0 и выше).

Анонс VR-очков HTC VIVE Flow: новые горизонты виртуальной реальности с эффектом погружения

Источник: Future


Подключенный Android-смартфон можно использовать в качестве контроллера (других контроллеров нет). Слежение за положением пользователя обеспечивается за счет работы двух камер с 6DoF-контролем (в шести степенях свободы). Это означает, что пользователь может совершать не только простые физические перемещения (двигаться вперёд/назад, вверх/вниз, влево/вправо), но и повороты вокруг трёх взаимно перпендикулярных осей.

Гарнитура оснащена стереодинамиками с поддержкой пространственного звука и двумя микрофонами с функцией подавления эха и шума.

Анонс VR-очков HTC VIVE Flow: новые горизонты виртуальной реальности с эффектом погружения

Источник: Future


Новые VR-очки VIVE Flow с эффектом погружения будут доступны в России в декабре. HTC VIVE также предлагает специальный тариф на подписку в Viveport с момента запуска VIVE Flow. Стоимость тарифа составляет 5,99 долларов США в месяц. Он предоставляет пользователям неограниченный доступ к широкому спектру приложений, охватывающих разные области жизни: тренировку мозга, продуктивное общение, лёгкие игры и эксклюзивный контент, например, доступ в комнату Lo-Fi, спроектированную таким образом, чтобы пользователь чувствовал себя комфортно, как в уютном кафе.

Анонс VR-очков HTC VIVE Flow: новые горизонты виртуальной реальности с эффектом погружения

Источник: Future




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