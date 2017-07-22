Поклонники Samsung с большой надеждой ждут предстоящего мероприятия «Unpacked part 2», которое должно состояться на следующей неделе, 20 октября. Одна из причин - это ожидание анонса специальной модели смартфона для поклонников - Galaxy S21 Fan Edition.
Это и понятно. Многие поклонники ждали, что народный флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 FE должен появиться непременно в этом году. Слухи об этом ходили давно, но на сей раз что-то пошло не так.
Прежде всего в сеть просочились слухи, что запуск ожидаемого смартфона в массовое производство постоянно откладывается из-за дефицита чипов.
Многие поклонники надеялись, что S21 FE все-таки станет «звездой» октябрьской презентации Samsung, но, как оказалось, они ошиблись. В последние дни из многочисленных источников стали приходить слухи, что массовое производство Galaxy S21 FE, по-видимому, будет отложено.
По последним данным, массовое производство смартфона начнется лишь в декабре. Поэтому Samsung не сможет анонсировать телефон, серийное производство которого даже не входит в планы на ближайшие два месяца.
Все источники, которые комментировали эту новость, сошлись во мнении, что Samsung не пойдет на отказ от выпуска фан-версии. Единственный оставшийся период для анонса - это январь 2022 года. В одном из источников была упомянута дата - 11 января.
Это, кстати, косвенно подтверждает и гуляющие по сети слухи о возможном переносе презентации флагманской линейки Samsung Galaxy S22 с января на февраль следующего года. Не исключено, что главной причиной этого станет нежелание Samsung отвлекать внимание от Galaxy S21 FE.