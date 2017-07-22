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Народный флагман Samsung Galaxy S21 FE выйдет 11 января

15 октября 2021, 11:48




Поклонники Samsung с большой надеждой ждут предстоящего мероприятия «Unpacked part 2», которое должно состояться на следующей неделе, 20 октября. Одна из причин - это ожидание анонса специальной модели смартфона для поклонников - Galaxy S21 Fan Edition.

Это и понятно. Многие поклонники ждали, что народный флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 FE должен появиться непременно в этом году. Слухи об этом ходили давно, но на сей раз что-то пошло не так.

Флагман Samsung Galaxy S21 FE для поклонников будет выпущен 11 января


Прежде всего в сеть просочились слухи, что запуск ожидаемого смартфона в массовое производство постоянно откладывается из-за дефицита чипов.

Многие поклонники надеялись, что S21 FE все-таки станет «звездой» октябрьской презентации Samsung, но, как оказалось, они ошиблись. В последние дни из многочисленных источников стали приходить слухи, что массовое производство Galaxy S21 FE, по-видимому, будет отложено.

По последним данным, массовое производство смартфона начнется лишь в декабре. Поэтому Samsung не сможет анонсировать телефон, серийное производство которого даже не входит в планы на ближайшие два месяца.

Все источники, которые комментировали эту новость, сошлись во мнении, что Samsung не пойдет на отказ от выпуска фан-версии. Единственный оставшийся период для анонса - это январь 2022 года. В одном из источников была упомянута дата - 11 января.

Это, кстати, косвенно подтверждает и гуляющие по сети слухи о возможном переносе презентации флагманской линейки Samsung Galaxy S22 с января на февраль следующего года. Не исключено, что главной причиной этого станет нежелание Samsung отвлекать внимание от Galaxy S21 FE.



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