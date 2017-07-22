Китайская компания GALAX продолжает развивать геймерский стиль кастомизации при выпуске компьютерных продуктов. В рамках этого направления компания выпустит модули памяти GALAX Gamer RGB DDR5 в стиле LEGO.
Память GALAX Gamer RGB DDR5, Источник: Expreview
Новый стиль уже был опробован ранее как один из вариантов кастомизации. Именно стиль LEGO понравился пользователям в наибольшей степени.
Первые продукты в стиле LEGO появились более года назад в линейке GALAX. Тогда были представлены видеокарты GeForce RTX 30, поверхность которых можно было покрыть пластиковыми кубиками LEGO. Для крепежа годились как полноценные фигурки, так и мини-кубики LEGO. В результате видеокарты становились более заметными и оригинальными.
Память GALAX Gamer RGB DDR5, Источник: Expreview
Теперь GALAX собирается расширить линейку стильных игровых продуктов и выпустить модули памяти GAMER DDR5 RGB. В первую партию войдут комплекты памяти 2x16 Гбайт, затем появятся комплекты 2x8 Гбайт и 2x32 Гбайт.
В основе новой серии будет использоваться стандартная память с пропускной способностью 4800 МТ/с (JEDEC). О возможности выпуска модулей с режимами разгона пока нет никакой информации.
Память GALAX Gamer RGB DDR5, Источник: Expreview
Компания планирует использовать два варианта цветного дизайна: синий и красный. Верхняя площадка модулей памяти будет иметь ARGB-подсветку. Кубики в стиле LEGO, которыми можно будет украшать модули, окажутся совместимы с другими продуктами.
Память GALAX Gamer RGB DDR5, Источник: Expreview
Информация о ценах не сообщается. Есть предположение, что эти продукты поступят только на китайский рынок, но пока они не подтверждены.
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