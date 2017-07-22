Не так давно издание VideoCardz опубликовало снимки некоей видеокарты для майнинга под названием AMD BC-160 (Blockchain Compute). По слухам, ее разработкой занималась компания XFX China, которая использовала в ее основе графический процессор Navi 12.
Сообщалось, что необычная видеокарта предположительно имела 8 Гбайт буферной памяти HBM2, а ее GPU содержал 2304 потоковых процессоров. В то же время вызывала сомнения указанная пропускная способность шины доступа к памяти (4 Гбит/с), которая на тот момент времени была физически недоступна. Это ставило под сомнение сам факт существования показанной видеокарты.
В то же время еще в марте появились слухи, что AMD начала выпускать ускорители для майнинга на базе чипов Navi 10/12. Это наоборот указывало, что слухи могут быть правдой.
В настоящее время известно только об одном продукте, который оснащен графическим процессором Navi 12. Это видеокарты AMD Radeon Pro 5600M, которые эксклюзивно поставляются Apple. Их вычислительная мощность расширена до 2560 потоковых процессоров.
Теперь появилось еще пара снимков, на сей раз с участием майнинг-кластера. В листинге указывается, что система использует видеокарту BC-160. Ее производительность при майнинге с помощью Etash составила 72 MH/s при TGP 150 Вт.
Используемая карта оснащена двумя 8-контактными разъемами питания. Она должна обеспечивать производительность примерно на 25% выше, чем у Radeon RX 5700 XT на базе Navi 10.
Достоверность последних снимков не подтверждена, поэтому к этой информации следует относиться с достаточной осторожностью.
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