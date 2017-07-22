РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Ускорители AMD BC-160 имеют производительность 72 MH/s при майнинге ETH

15 октября 2021, 16:43




Не так давно издание VideoCardz опубликовало снимки некоей видеокарты для майнинга под названием AMD BC-160 (Blockchain Compute). По слухам, ее разработкой занималась компания XFX China, которая использовала в ее основе графический процессор Navi 12.

Сообщалось, что необычная видеокарта предположительно имела 8 Гбайт буферной памяти HBM2, а ее GPU содержал 2304 потоковых процессоров. В то же время вызывала сомнения указанная пропускная способность шины доступа к памяти (4 Гбит/с), которая на тот момент времени была физически недоступна. Это ставило под сомнение сам факт существования показанной видеокарты.

Ускорители AMD BC-160 имеют производительность 72 MH/s при майнинге ETH


В то же время еще в марте появились слухи, что AMD начала выпускать ускорители для майнинга на базе чипов Navi 10/12. Это наоборот указывало, что слухи могут быть правдой.

В настоящее время известно только об одном продукте, который оснащен графическим процессором Navi 12. Это видеокарты AMD Radeon Pro 5600M, которые эксклюзивно поставляются Apple. Их вычислительная мощность расширена до 2560 потоковых процессоров.

Ускорители AMD BC-160 имеют производительность 72 MH/s при майнинге ETH


Теперь появилось еще пара снимков, на сей раз с участием майнинг-кластера. В листинге указывается, что система использует видеокарту BC-160. Ее производительность при майнинге с помощью Etash составила 72 MH/s при TGP 150 Вт.

Используемая карта оснащена двумя 8-контактными разъемами питания. Она должна обеспечивать производительность примерно на 25% выше, чем у Radeon RX 5700 XT на базе Navi 10.

Достоверность последних снимков не подтверждена, поэтому к этой информации следует относиться с достаточной осторожностью.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Видеокарты Intel Alchemist не будут иметь ограничений на майнингs
  • GMiner все эффективнее борется с антимайнером Nvidia
  • Раскрыты правила обозначения новых видеокарт Intel Arc
  • Передача производства Arc Alchemist в TSMC должно принести победу Intel в конкуренции
  • Цены на графические процессоры NVIDIA и AMD растут линейно уже больше месяца

    • следующая новость
    Кембридж: Майнеры США стали мировыми лидерами в поддержке сети биткоина

    предыдущая новость
    Геймерские модули памяти GALAX Gamer DDR5 RGB созданы в стиле LEGO

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка Обзор PIA VPN для Chrome: простой, но мощный VPN-сервис Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус Лучший SSD Обзор PIA VPN для Chrome Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 октября, 2021

    Rambus выпустила регистровый драйвер второго поколения для модулей памяти DDR5-5600

    Кембридж: Майнеры США стали мировыми лидерами в поддержке сети биткоина

    Ускорители AMD BC-160 имеют производительность 72 MH/s при майнинге ETH

    Геймерские модули памяти GALAX Gamer DDR5 RGB созданы в стиле LEGO

    Microsoft и NVIDIA создали ИИ-модель генерации естественного языка Мегатрона-Тьюринга

    Народный флагман Samsung Galaxy S21 FE выйдет 11 января

    Анонс VR-очков HTC VIVE Flow: новые горизонты виртуальной реальности в эффектном дизайне

    14 октября, 2021

    Realme выпустит в следующем году первый смартфон с быстрой зарядкой UltraDart 125 Вт

    Hyundai будет разрабатывать собственные чипы

    Crucial выпустила SSD-накопитель MX500 на 4 Тбайт

    Samsung выпустила смартфон Galaxy W22 5G со складным дисплеем стоимостью $2600

    OnePlus анонсировала TWS-наушники Buds Z2 с активным шумоподавлением

    Анонс OnePlus 9RT: 6,62-дюймовый быстрый AMOLED-дисплей, Snapdragon 888 и доступный ценник

    13 октября, 2021

    Анонс Black Shark 4S и 4S Pro: самый быстрый смартфон в мире обрел новое рождение

    AMD объявила о выпуске игровой видеокарты AMD Radeon RX 6600 начального уровня

    Анонс игрового смартфона Realme GT Neo2: 6,62-дюймовый дисплей и Snapdragon 870

    Apple сократила объемы поставок iPhone 13 в 2021 году

    GeIL выпустила комплекты игровой памяти POLARIS RGB DDR5

    Анонс Fujifilm Instax Link WIDE в России: принтер для мобильной печати

    Microsoft не рекомендует устанавливать Windows 11 на процессоры AMD Ryzen до 19 октября

    ССЫЛКИ