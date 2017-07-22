Согласно данным, опубликованным Кембриджским центром альтернативных финансов, в июле этого года, всего через один месяц после введения полного запрета на майнинг криптовалют в Китае, лидерство по мощностям используемого майнинг-оборудования и сетевому трафику поддержки криптосети биткоина заняли США.
По данным на июль 2021 года, доля США составила 35,4% от общего хешрейта биткоина в мире. Это на 17% больше, чем было в апреле 2021 года.
За то же время произошло резкое падение хешрейта биткоинов со стороны Китая. Если в мае этого года на Китай приходилось 44% мирового хэшрейта, то уже в июле доля Китая упала до 0%.
Необходимо напомнить, что на сентябрь 2019 года на долю Китая приходился максимум (за период исследования). Тогда хэшрейт Китая составил около 75% от мирового объема привлеченной мощности. По сути Китай мог провести атаку «50+1» на мировую финансовую систему самой популярной цифровой валюты мира (но этого не произошло).
Интересно отметить, что среди стран с большой долей участия значится также и Россия. По данным на 1 августа 2021 года на долю России приходилось 11,23% мирового хэшрейта биткоина. Россия уверенно занимает третье место в мире, после США и Казахстана (18,1%).
Россия опережает также следующие за ней Канаду (9,55%), Ирландию (4,68%), Малайзию (4,59%) и Германию (4,48%).
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