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Кембридж: Майнеры США стали мировыми лидерами в поддержке сети биткоина

15 октября 2021, 18:31




Согласно данным, опубликованным Кембриджским центром альтернативных финансов, в июле этого года, всего через один месяц после введения полного запрета на майнинг криптовалют в Китае, лидерство по мощностям используемого майнинг-оборудования и сетевому трафику поддержки криптосети биткоина заняли США.

По данным на июль 2021 года, доля США составила 35,4% от общего хешрейта биткоина в мире. Это на 17% больше, чем было в апреле 2021 года.

Кембридж: Майнеры США стали мировыми лидерами в поддержке сети биткоина


За то же время произошло резкое падение хешрейта биткоинов со стороны Китая. Если в мае этого года на Китай приходилось 44% мирового хэшрейта, то уже в июле доля Китая упала до 0%.

Кембридж: Майнеры США стали мировыми лидерами в поддержке сети биткоина


Необходимо напомнить, что на сентябрь 2019 года на долю Китая приходился максимум (за период исследования). Тогда хэшрейт Китая составил около 75% от мирового объема привлеченной мощности. По сути Китай мог провести атаку «50+1» на мировую финансовую систему самой популярной цифровой валюты мира (но этого не произошло).

Интересно отметить, что среди стран с большой долей участия значится также и Россия. По данным на 1 августа 2021 года на долю России приходилось 11,23% мирового хэшрейта биткоина. Россия уверенно занимает третье место в мире, после США и Казахстана (18,1%).

Кембридж: Майнеры США стали мировыми лидерами в поддержке сети биткоина


Россия опережает также следующие за ней Канаду (9,55%), Ирландию (4,68%), Малайзию (4,59%) и Германию (4,48%).



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