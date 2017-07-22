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Rambus выпустила регистровый драйвер второго поколения для модулей памяти DDR5-5600

15 октября 2021, 20:04




Компания Rambus объявила о выпуске регистровых тактовых драйверов второго поколения (Registering Clock Driver, RCD), предназначенных для оснащения серверных модулей памяти DDR5 (RDIMM).

Чип RCD является ключевой компонентой для модуля памяти. С его помощью производитель модуля памяти выстраивает всю систему управления работой микросхем памяти, устанавливаемых на модулях DDR5. С помощью этого чипа обеспечивается «выходная» скорость передачи данных. В данном случае, речь идет о модулях с пиковой производительностью до 5600 MT/s, которые будут устанавливаться в серверы следующего поколения.

Rambus выпустила регистровый драйвер второго поколения для модулей памяти DDR5-5600


В линейке Rambus уже имеются чипы RCD первого поколения. Они предназначены для оснащения модулей DDR5-4800 RDIMM. Эта память будет устанавливаться в серверах на базе процессоров Intel Xeon Scalable 4-го поколения («Sapphire Rapids») и других процессоров с поддержкой DDR5.

Новые чипы RCD второго поколения предназначены для установки на модулях RDIMM и LRDIMM. Ими будут оснащаться серверы следующего поколения, которые будут работать с более высокоскоростной памяти DDR5-5600. Модули RDIMM представляют собой обычную регистровую память, которая подключается напрямую к шине, соединенной с контроллерами памяти процессора. Память LRDIMM (Load Reduced Dual In-Line Memory Modules) является родственной памятью для RDIMM, но имеет сниженную нагрузку. Снижение достигается за счет буферизации не только сигналов управления, как у RDIMM, но и данных. Это позволяет практически в два раза снизить нагрузку на контроллер в многоранговых модулях памяти.

Rambus выпустила регистровый драйвер второго поколения для модулей памяти DDR5-5600


Сам драйвер RCD представляет собой буферный элемент, который располагается между контроллером памяти и микросхемами DRAM. Он перераспределяет сигналы команд/адресов внутри модуля памяти и обеспечивает контроль целостности передаваемых сигналов. Поскольку чип RCD является буферным элементом, его работа, естественно, увеличивает задержки. Главная задача этого чипа состоит в том, чтобы обеспечить заданную скорость передачи данных (в данном случае 5600 МТ/с).

В Rambus отмечают, что чипы RCD второго поколения не только увеличивают скорость передачи данных для памяти DDR5 на 17%, но благодаря ключевым нововведениям, оптимизируют задержки и энергопотребление, повышая эффективность работы модуля памяти в целом.



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