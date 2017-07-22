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TSMC будет применять улучшенный техпроцесс N3E для выпуска 3-нм чипов в 2023 году

18 октября 2021, 10:15




В новом аналитическом отчете компании DigiTimes сообщается, что крупнейший в мире контрактный производитель микросхем - тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) - в 2023 году планирует не только перейти на выпуск микросхем по новым, более высоким технологическим нормам 3-нм, но и сразу намерена применять улучшенную версию техпроцесса в форме N3E. Начало массового производства запланировано на 2023 год, как и сообщалось ранее.

В настоящее время TSMC использует техпроцесс N5P, который был запущен в массовое производство в конце прошлого года. Он представляет собой улучшенную версию процесса N5, который позволяет получать более энергоэффективные продукты по сравнению с N5. Техпроцесс N5P применяется, например, для производства чипов Apple A15 Bionic.

TSMC будет применять улучшенный техпроцесс N3E для выпуска 3-нм чипов в 2023 году


Нынешний техпроцесс N5P обеспечивает плотность размещения на уровне приблизительно 171,3 млн транзисторов на один мм2. По сравнению с более ранним техпроцессом N7 (91,2 млн транзисторов на 1 мм2) плотность возросла практически вдвое (84-87%).

Ранее уже сообщалось, что TSMC планирует начать массовое производство 3-нм чипсетов уже во второй половине 2022 года. Назывались даже планы становления нового производства - 30 000 пластин/месяц на начальном этапе, с последующим расширением производства до 55 000 единиц в месяц к концу 2022 года. Дальнейшее наращивание до 105 000 пластин/мес. было запланировано на 2023 год.

Преимущество нового 3-нм техпроцесса по сравнению с N5P состоит в 30-поцентном снижении энергопотребления и 15-процентном росте производительности. В то же время сообщается, что TSMC оставит часть мощностей под выпуск процессоров на нынешнем техпроцессе N5P.

TSMC будет применять улучшенный техпроцесс N3E для выпуска 3-нм чипов в 2023 году


Главным заказчиком на процессоры по 3-нм нормам выступает Apple. Следом за ней идут AMD и NVIDIA. Однако в отчете DigiTimes не упоминается компания Intel, которая объявляла, что планирует использовать мощности TSMC. Причины этого противоречия пока неясны.



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