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Произошла утечка списка около 100 готовящихся к выпуску материнских плат Z690

18 октября 2021, 12:35




В сети появился список, содержащий около 100 наименований готовящихся к выпуску материнских плат Z690 (точнее, 98 моделей). В нем представлены системные платы ASRock, ASUS, Biostar, NZXT, Gigabyte и MSI. В то же время в списке нет упоминаний EVGA и некоторых других, более мелких игроков.

Появление обширного списка указывает на то, что производители материнских плат готовы максимально поддержать новую платформу Intel, на которую сейчас возлагаются большие надежды.

Произошла утечка списка около 100 готовящихся к выпуску материнских плат Z690


Как уже сообщалось ранее, с выпуском флагманского чипсета Z690 связывают сейчас большие перемены. Прежде всего, это касается поддержки нового стандарта памяти DDR5, который даже на формальном уровне связан с ростом тактовой частоты, снижением питающего напряжения, достижением более высокой энергоэффективности и снижением нагрева. Не стоит сбрасывать со счетом и перспективы выпуска модулей памяти бо́льшим объемом. Ожидается рост производительности на 19%, обеспечение более высоких скоростей работы интерфейса PCI Express, совместимость с ОС Windows 11 и многое другое.

Согласно появившемуся списку, компания ASUS планирует выпустить не менее 30 моделей материнских плат Z690. Отмечается, правда, что некоторые среди них отличаются только выбором между поддержкой DDR4 и DDR4/DDR5 или Wi-Fi. Это указывает на то, что далеко не все из указанных в списке 30 моделей будут оригинальными, но список получился, тем не менее, впечатляющим.

Не отстает Gigabyte, которая собирается представить 27 моделей материнских плат Z690. Следом идут MSI (24 модели) и ASRock (14 моделей).

В обнародованном списке не указаны полные спецификации моделей. Можно предположить, что высокопроизводительные модели будут предоставлять поддержку DDR5, в то время как модели среднего и стандартного уровня будут поддерживать работу только с памятью DDR4.

Произошла утечка списка около 100 готовящихся к выпуску материнских плат Z690


Исследователи издания TechPowerUp, которые обнародовали список, отмечают, что его изучение принесло им сюрприз. Это - список моделей компании ASRock. Она предложила больше системных плат с поддержкой DDR4, чем DDR5. В то же время у ASUS таких моделей поровну, а Gigabyte и MSI отдают предпочтение в пользу DDR5.

Компании ASRock, ASUS и Gigabyte, похоже, используют жидкостное охлаждение для своих моделей системных плат.



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