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Выпущена эксклюзивная партия умных часов OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition

18 октября 2021, 14:24




Компания OnePlus выпустила эксклюзивную партию умных часов OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition с символикой Гарри Поттера. Партнером выпуска стала компания Warner Bros. Consumer Products (WBCP).

Слухи об этом релизе ходили еще несколько месяцев назад. Узнать о предстоящем анонсе удалось благодаря исследованию APK-файлов приложения OnePlus Health. Исследователи нашли там упоминание соответствующего названия в списке совместимых версий. Позднее эти слухи подтвердились, и энтузиасты с нетерпением ждали выхода новых смарт-часов. Теперь это наконец-то произошло.

Выпущена эксклюзивная партия умных часов OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition


Дизайн циферблатов умных часов OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition предусматривает использование культового логотипа Гарри Поттера - он появляется уже при включении часов. Вид циферблата можно динамически заменить и настроить его интерфейс под стиль одного из факультетов Хогвартса - Гриффиндора, Пуффендуя, Когтеврана и Слизерина.

Часы поставляются с настраиваемыми шрифтами, анимацией и значками на экране меню. Каждый из сюжетов вдохновлен волшебным миром саги о Гарри Поттере.

Вместе с умными часами поставляется ремешок из веганской кожи с тисненым гербом Хогвартса. По замыслу производителя, это придаст особый привкус культа, который неподвластен времени. Корпус изготавливается из материала, устойчивого к коррозии. На кнопке питания нанесена специальная насечка, напоминающая о знаменитом шраме Гарри Поттера.

Выпущена эксклюзивная партия умных часов OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition


Что касается технических характеристик, то часы OnePlus поставляются с 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем. Они способны отслеживать уровень кислорода в крови, имеют GPS-модуль и обеспечивают водонепроницаемость до 5 ATM, что позволяет им погружаться под воду на глубину до 50 м. Соответствие требованиям стандарта IP68 обеспечивает высокую пыленепроницаемость.

Часы оснащаются 4 Гбайт памяти, половина из которой фактически расходуются под работу ОС. Оставшиеся 2 Гбайт доступны для хранения более 500 песен.



Для зарядки на один день работы достаточно подключить питание в течение всего 5 минут. Чтобы не думать о зарядке в течение недели, достаточно зарядить часы в течение 20 минут.

OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition продаются по цене около 17 000 рублей на сайте OnePlus.



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