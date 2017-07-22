Компания OnePlus выпустила эксклюзивную партию умных часов OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition с символикой Гарри Поттера. Партнером выпуска стала компания Warner Bros. Consumer Products (WBCP).
Слухи об этом релизе ходили еще несколько месяцев назад. Узнать о предстоящем анонсе удалось благодаря исследованию APK-файлов приложения OnePlus Health. Исследователи нашли там упоминание соответствующего названия в списке совместимых версий. Позднее эти слухи подтвердились, и энтузиасты с нетерпением ждали выхода новых смарт-часов. Теперь это наконец-то произошло.
Дизайн циферблатов умных часов OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition предусматривает использование культового логотипа Гарри Поттера - он появляется уже при включении часов. Вид циферблата можно динамически заменить и настроить его интерфейс под стиль одного из факультетов Хогвартса - Гриффиндора, Пуффендуя, Когтеврана и Слизерина.
Часы поставляются с настраиваемыми шрифтами, анимацией и значками на экране меню. Каждый из сюжетов вдохновлен волшебным миром саги о Гарри Поттере.
Вместе с умными часами поставляется ремешок из веганской кожи с тисненым гербом Хогвартса. По замыслу производителя, это придаст особый привкус культа, который неподвластен времени. Корпус изготавливается из материала, устойчивого к коррозии. На кнопке питания нанесена специальная насечка, напоминающая о знаменитом шраме Гарри Поттера.
Что касается технических характеристик, то часы OnePlus поставляются с 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем. Они способны отслеживать уровень кислорода в крови, имеют GPS-модуль и обеспечивают водонепроницаемость до 5 ATM, что позволяет им погружаться под воду на глубину до 50 м. Соответствие требованиям стандарта IP68 обеспечивает высокую пыленепроницаемость.
Часы оснащаются 4 Гбайт памяти, половина из которой фактически расходуются под работу ОС. Оставшиеся 2 Гбайт доступны для хранения более 500 песен.
Для зарядки на один день работы достаточно подключить питание в течение всего 5 минут. Чтобы не думать о зарядке в течение недели, достаточно зарядить часы в течение 20 минут.
OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition продаются по цене около 17 000 рублей на сайте OnePlus.