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TSMC отгрузила первую партию процессора Baikal BE-M1000 второго поколения

18 октября 2021, 16:48




Российская компания Baikal Electronics подтвердила получение первой партии процессоров BE-M1000 от своего контрактного производителя - тайваньской TSMC. Новые продукты относятся к процессорам второго поколения, они спроектированы на архитектуре ARM.

Процессоры Baikal BE-M1000 производятся с использованием 28-нм техпроцесса, который в наши дни уже стал намного доступнее для заказа в TSMC, чем раньше. Учитывая, что размер поставленной партии (5000 процессоров) не настолько велик, этот выпуск не может оказать существенного влияния на динамику рынка. В то же время выпущенная партия уже достаточно велика, чтобы можно было говорить о старте массовых продаж нового процессора потребителям.

TSMC отгрузила первую партию процессора Baikal BE-M1000 второго поколения

Первая партия Baikal BE-M1000. Источник: Overclockers


Платформа Baikal BE-M1000 основана на восьми ядрах ARM Cortex A57 с тактовой частотой до 1,5 ГГц; их тепловой пакет (TDP) составляет 30-35 Вт. Процессорный модуль имеет 4 Мбайт кэш-памяти второго уровня и 8 Мбайт кэша третьего уровня. В состав чипсета входит также встроенный графический процессор ARM Mali-T628 с тактовой частотой от 700 до 750 МГц.

Новый процессор соответствует по своему уровню производительности Intel Core i3-7300T из числа ныне выпускаемых процессоров. Аппаратных возможностей Baikal BE-M1000 должно хватить для работы со стандартным пакетом офисных программ.

TSMC отгрузила первую партию процессора Baikal BE-M1000 второго поколения

Первая партия Baikal BE-M1000. Источник: Overclockers


Компания Baikal Electronics рассчитывает получать до 15 000 процессоров ежемесячно к тому моменту, когда будет налажена массовая продажа готовых конечных продуктов на базе нового чипа.

Компания будет распространять BE-M1000 в основном среди государственных компаний вместе с одобренным правительством программным обеспечением. В состав программного пакета входят Linux Astra OS, Red OS, My Office и VPNet SafeBoot.

Кроме того, Baikal Electronics планирует также поставлять свои процессоры российским системным интеграторам, таким как iRU. Эта компания собирается продавать моноблочные системы типа All-in-One и ноутбуки на базе новых процессоров Baikal.



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