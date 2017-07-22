Житель Нью-Йорка Дэвид Ликрафт подал иск против компании Canon USA за использование ею слова «МФУ» для многофункциональных устройств печати, копирования и сканирования. Он утверждает, что Canon вводит покупателей в заблуждение, употребляя это слово в целях маркетинга, хотя в реальности ее устройства нельзя отнести к классу МФУ.
В своем иске Ликрафт утверждает, что при покупке многофункционального устройства Canon (в частности, речь идет о модели Canon Pixma MG2522) он «купился на рекламу». Canon утверждала в описании, прилагаемом к устройству, что проданный продукт является многофункциональным.
Как говорится в жалобе, проблемы возникли из-за следующего. Как только в устройстве заканчиваются чернила или их уровень снижается ниже определенной отметки, то перестает работать не только печать, но и отключаются функции сканирования и отправки факса. Эти операции становятся недоступными.
Как утверждает Ликрафт, это опровергает утверждение, что принтер является «многофункциональным устройством». Он скорее является «однофункциональным», если все функции отключается, когда в принтере нет чернил.
Еще в 2016 году на веб-сайте сообщества поклонников Canon были размещены разъяснения, почему так происходит. «Эти меры предосторожности были применены для предотвращения повреждения принтера при попытке печати без чернил. Чернила используются в принтере также для охлаждения печатающей головки в процессе ее работы. Если чернила отсутствуют, то печатающая головка может быть повреждена, что потребует дополнительного обслуживания».
В своем заявлении Ликрафт утверждает, что это является «проблемой конструкции», а не «мерой предосторожности». Люди покупают продукты Canon, потому что рассчитывают на ее безупречную репутацию и качество, заявляет истец. Поэтому Canon следовало бы перепроектировать принтер, чтобы не отключать другие функции, когда закончились чернила («проблема конструкции»), либо дать ясное описание, что «без чернил ни одна из функций устройства не работает».
Как заявил Ликрафт, на веб-сайте Canon утверждается, что компания предлагает «Универсальную печать, копирование и сканирование» и можно «просто печатать, копировать и сканировать». На изображениях, размещенных на коробке, также показано, что устройство способно выполнять несколько функций, независимо от других. Это ввело его в заблуждение, потому что пользоваться этими функциями невозможно, когда нет чернил.