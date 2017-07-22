Компания Red Hat объявила о выпуске обновленных программных решений Red Hat OpenShift 4.9 и Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.4. Они открывают новые возможности для реализации граничных вычислений и их администрирования, служат для создания согласованной программной среды в рамках открытого ч.
Red Hat OpenShift
По оценкам IDC, в построении корпоративных сетей в ближайшие годы будут наблюдаться серьезные изменения. Если в нынешнем году на периферийные edge-площадки приходится не более 10% размещения новых инфраструктурных компонентов, то уже в ближайшие несколько лет их доля возрастет до около 50%. Нынешний приоритет в пользу размещения в корпоративных дата-центрах будет постепенно смещен в сторону edge-размещений.
Новые возможности решения Red Hat OpenShift, включая ее общедоступную версию одноузлового режима, служат для создания небольшого полнофункционального кластера Kubernetes на одном сервере. Он становится прообразом для узловой периферийной edge-площадки.
Новое решение Red Hat OpenShift помогает организациям масштабировать свои текущие процессы разработки, развертывания и сопровождения приложений в условиях растущего спроса на информацию и услуги, позволяя предприятиям развертывать на edge-системах чувствительные к задержкам приложения.
Помимо 3-узлового кластера и узлов Remote Worker, новая версия Red Hat OpenShift также предлагает новый режим «одноузлового OpenShift-решения» для edge-развертываний. Он позволяет размещать на одном сервере управляющие и исполняющие компоненты, чтобы вписаться в жесткие массо-габаритные ограничения удаленных ИТ-площадок. Достоинство одноузлового решения OpenShift состоит в том, что оно не зависит от работы централизованной системы управления Kubernetes и обеспечивает операционную независимость edge-площадок, особенно тех, которые не имеют стабильной связи с дата-центром.
Red Hat Advanced Cluster Management
Поскольку в реальных условиях парк edge-систем может насчитывать от нескольких сотен до десятков и сотен тысяч Kubernetes-кластеров, то необходима эффективная система управления edge-площадками и кластерами. Новое решение Red Hat Advanced Cluster Management позволяет выполнять эту задачу более согласованно. Оно способно обслуживать площадки даже с минимальным или нулевым присутствием ИТ-персонала.
Под полноценное управление новой версии Red Hat Advanced Cluster Management попадают все составляющие корпоративной инфраструктуры приложений, включая одноузловые кластеры OpenShift, узлы Remote Worker и 3-узловые кластеры.
Новое решение позволяет управлять даже крупномасштабными edge-системами - до 2000 кластеров на один хаб. Предусмотрена поддержка для шаблонизации политик на стороне хаба, Zero touch provisioning. Новые инструменты снижают стартовый порог сложности при развертывания крупномасштабных кластеров.
Выход общедоступной версии Red Hat OpenShift 4.9 ожидается в конце октября, Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.4 появится в ноябре. Оба этих продукта входят в состав Red Hat OpenShift Platform Plus.
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