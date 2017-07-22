В рамках октябрьского мероприятия «Unleashed» компания Apple представила два новых ноутбука MacBook Pro с 14,2- и 16,2-дюймовыми дисплеями. Они оснащены новым чипсетом Apple M1 Pro и до 32 Гбайт оперативной памяти. Есть также вариант оснащения чипсетом Apple M1 Max в 16-дюймовой модели.
Первый вопрос, который волнует поклонников - цена новых ноутбуков. Apple сохраняет свою приверженность к высоким ценам: 14-дюймовый MacBook Pro стоит в России от 189 990 руб., 16-дюймовый MacBook Pro - от 234 990 руб.
Первое, что бросается в глаза - это полностью переработанный дизайн MacBook Pro. Его лицевая панель теперь имеет более тонкие края, появилась челка для веб-камеры. Дисплей использует технологию mini-LED, поддерживает высокую контрастность и максимальную яркость 1600 нит. Частота обновления экрана составляет 120 Гц с поддержкой технологии ProMotion. MacBook Pro также оснащен портом HDMI, устройством чтения SD-карт и магнитной зарядкой MagSafe.
Штатное разрешение 14-дюймового экрана ноутбука составляет 3024х1964 пикселя (254 PPI) 16-дюймового - 3456х2234 пикселя (254 PPI). Эксперты отмечают более «квадратный» вид дисплея, что подчеркивает внимание к удобству работы с офисными программами.
Всего доступны три порта Thunderbolt 4, есть разъем для наушников. Присутствие поддержки MagSafe позволяет заряжать ноутбук «по-новому», но можно пользоваться и «старым» способом зарядки - через порты Thunderbolt.
Интересно, что Apple отказалась от своего «изобретения» - сенсорной панели над рядом клавиш на клавиатуре и восстановила ряд физических функциональных кнопок. Впервые на ноутбуках Apple функциональный ряд состоит из клавиш, имеющих привычную стандартную высоту. Это обещает удобство.
Новый чип M1 Pro обеспечивает пропускную способность при работе с памятью до 200 Гбайт/с. Размер оперативной памяти подрос до 32 Гбайт. Со слов Apple, производительность процессора выросла примерно на 70% по сравнению с прежним M1, производительность графического процессора также подросла примерно вдвое.
Один из вариантов 16-дюймовых ноутбуков предусматривает установку еще более мощного процессора M1 Max. С ним удваивается и размер установленной оперативной памяти (до 64 Гбайт), увеличивается мощность графического процессора (до 32 ядер).
Уровень оснащения ноутбуков MacBook Pro достаточен, чтобы заниматься редактированием видео в формате 8K, причем работая при питании от батареи. Это реализовано впервые для ноутбуков такого класса.
Apple также заявляет, что время автономной работы увеличилось в 2-4 раза при выполнении интенсивных задач. Время воспроизведения видео составляет 17 часов для 14-дюймовой модели и 21 час для 16-дюймовой модели. Для зарядки аккумулятор до 50% достаточно всего 30 минут.
Разрешение веб-камеры повышено до 1080p, что обеспечивает до 2 раз лучшее качество картинки при слабом освещении. Обновлены микрофон и массив динамиков. ВЧ-динамики почти в 2 раза больше по размерам.
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