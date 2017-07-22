На своем вчерашнем мероприятии «Unleashed» компания Apple обновила линейку наушников AirPods, добавив в нее новую модель AirPods 3. Новая серия получила название «третье поколение».
Внешне Apple AirPods 3 напоминают более дорогие AirPods Pro. Они отличаются тем, что обладает более короткой ножкой и имеют поддержку ряда дополнительных функций, таких как пространственный звук и эквалайзер Adaptive EQ. Они предлагают увеличенное время автономной работы, переход на HD-качество аудио для FaceTime, улучшенную пыле- и влагозащищенность в соответствии с требованиями IPX4 и чехол MagSafe. При всем этом поддержки активного шумоподавления в наушниках не предусмотрено.
Сразу же были обнародованы цены на весь продуктовый ряд:
AirPods 2 - 129 долларов (9200 руб.)
AirPods 3 - 179 долларов (12 700 руб.)
AirPods Pro - 249 долларов (17 700 руб.)
AirPods Max - 549 долларов (38 900 руб.)
Поклонники отмечают, что наушники подешевели в среднем на 20 долларов, если сравнивать с предыдущими моделями.
Зарядным чехлом обзавелась и модель AirPods Pro. При этом Apple официально объявила, что не будет поставлять чехол для зарядки MagSafe отдельно, поэтому возможности «обновиться» уже существующих владельцев AirPods Pro нет.
Наушники оснащены чипом Apple H1 с поддержкой таких функций, как быстрое сопряжение с устройствами Apple и вызов голосового помощника Siri.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор TWS-наушников vivo TWS 2e. Наряду с vivo TWS 2 ANC, новые vivo TWS 2e стали первыми внутриканальными TWS-наушниками vivo. Они получили относительно доступный для подобного класса устройств ценник, при этом предлагая качественные 12,2-дюймовые динамики в сочетании с полноценной функцией Multipoint. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор TWS-наушников vivo TWS 2e: качественный звук и функция Multipoint".