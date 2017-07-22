Компания realme выпустила свои первые умные часы, получившие название realme Watch T1. Для свой новинки компания выбрала 1,3-дюймовый круглый AMOLED-дисплей с разрешением 416х416 пикселей и плотностью 325 PPI. Экран поддерживает частоту обновления 50 Гц и имеет более 50 наборов оформления. В часах предусмотрено 110 спортивных режимов, различные датчики, в числе которых датчик контроля пульса и контроля за содержанием кислорода в крови (SpO2).
Часы могут работать и через Bluetooth, в том числе с поддержкой телефонных вызовов. Доступны 4 Гбайт памяти для локального хранения и воспроизведения музыки.
Циферблат realme Watch T1 покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Гарантируется водонепроницаемость при давлении до 5 атм, что соответствует погружению под воду на глубину до 50 метров.
Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали. Аккумулятор емкостью 228 мАч обеспечивает до 7 дней их работы без подзарядки. При этом имеется быстрая магнитная зарядка, которая позволяет полностью зарядить часы всего за 35 минут. Если нет времени ждать, то достаточно и 15 минут зарядки, чтобы обеспечить автономность в течение трех дней использования.
В realme Watch T1 доступны 110 спортивных режимов, включая плавание, крикет, йогу, бег на свежем воздухе, бег в помещении, ходьбу на свежем воздухе, спиннинг, ходьбу в помещении, занятия на открытом воздухе, пешие прогулки, эллиптический тренажер, греблю, баскетбол, силовые тренировки и свободные занятия.
Среди установленных датчиков упомянуты 3-осевой акселерометр, 3-осевой гироскоп, датчик света, датчики контроля их ношения, датчик воздушного давления. Имеются датчик контроля пульса и датчик измерения уровня кислорода в крови. Для геопозиционирования есть встроенный датчик GPS + ГЛОНАСС + Galileo. Предусмотрен в часах и чип NFC.
Этот богатый набор инструментов позволяет обнаруживать состояние сна, вести подсчет шагов в течение дня, записывать потраченные калории, пройденные расстояния и пр.
Умные часы Realme Watch T1 поставляются с силиконовым ремешком, а модель Olive - с кожаным ремешком. Они стоят 109 долларов (7700 руб.).