РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Первые умные часы realme Watch T1 оказались чрезвычайно доступными

19 октября 2021, 16:14




Компания realme выпустила свои первые умные часы, получившие название realme Watch T1. Для свой новинки компания выбрала 1,3-дюймовый круглый AMOLED-дисплей с разрешением 416х416 пикселей и плотностью 325 PPI. Экран поддерживает частоту обновления 50 Гц и имеет более 50 наборов оформления. В часах предусмотрено 110 спортивных режимов, различные датчики, в числе которых датчик контроля пульса и контроля за содержанием кислорода в крови (SpO2).

Первые умные часы realme Watch T1 оказались самыми доступными по цене


Часы могут работать и через Bluetooth, в том числе с поддержкой телефонных вызовов. Доступны 4 Гбайт памяти для локального хранения и воспроизведения музыки.

Циферблат realme Watch T1 покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Гарантируется водонепроницаемость при давлении до 5 атм, что соответствует погружению под воду на глубину до 50 метров.

Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали. Аккумулятор емкостью 228 мАч обеспечивает до 7 дней их работы без подзарядки. При этом имеется быстрая магнитная зарядка, которая позволяет полностью зарядить часы всего за 35 минут. Если нет времени ждать, то достаточно и 15 минут зарядки, чтобы обеспечить автономность в течение трех дней использования.

Первые умные часы realme Watch T1 оказались самыми доступными по цене


В realme Watch T1 доступны 110 спортивных режимов, включая плавание, крикет, йогу, бег на свежем воздухе, бег в помещении, ходьбу на свежем воздухе, спиннинг, ходьбу в помещении, занятия на открытом воздухе, пешие прогулки, эллиптический тренажер, греблю, баскетбол, силовые тренировки и свободные занятия.

Среди установленных датчиков упомянуты 3-осевой акселерометр, 3-осевой гироскоп, датчик света, датчики контроля их ношения, датчик воздушного давления. Имеются датчик контроля пульса и датчик измерения уровня кислорода в крови. Для геопозиционирования есть встроенный датчик GPS + ГЛОНАСС + Galileo. Предусмотрен в часах и чип NFC.

Этот богатый набор инструментов позволяет обнаруживать состояние сна, вести подсчет шагов в течение дня, записывать потраченные калории, пройденные расстояния и пр.

Умные часы Realme Watch T1 поставляются с силиконовым ремешком, а модель Olive - с кожаным ремешком. Они стоят 109 долларов (7700 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

Читайте также:

  • Canon обвинили в фальсификации применения слова «МФУ» для своих печатающих устройств
  • Выпущена эксклюзивная партия умных часов OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition
  • Анонс VR-очков HTC VIVE Flow: новые горизонты виртуальной реальности в эффектном дизайне
  • Анонс Fujifilm Instax Link WIDE в России: принтер для мобильной печати
  • В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother

    • следующая новость
    6,43-дюймовый смартфон Realme GT Neo2T работает на Dimensity 1200-AI

    предыдущая новость
    Apple выпустила третье поколение AirPods

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор TWS-наушников vivo TWS 2e: качественный звук и функция Multipoint Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Обзор Razer Hammerhead True Wireless (2021) Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    19 октября, 2021

    Apple M1 Max не уступают NVIDIA RTX 2080 и Sony PS5 в поддержке графики

    Xiaomi объявила о начале продаж в России флагманских смартфонов 11T и 11T Pro

    Foxconn анонсировал создание трех прототипов собственного электромобиля

    6,43-дюймовый смартфон Realme GT Neo2T работает на Dimensity 1200-AI

    Первые умные часы realme Watch T1 оказались чрезвычайно доступными

    Apple выпустила третье поколение AirPods

    Apple представила 14- и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro с челкой

    Apple анонсировала новые чипсеты M1 Pro и M1 Max

    18 октября, 2021

    Red Hat представил новые версии OpenShift и Red Hat Advanced Cluster Management

    Canon обвинили в фальсификации применения слова «МФУ» для своих печатающих устройств

    TSMC отгрузила первую партию процессора Baikal BE-M1000 второго поколения

    Выпущена эксклюзивная партия умных часов OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition

    Произошла утечка списка около 100 готовящихся к выпуску материнских плат Z690

    TSMC будет применять улучшенный техпроцесс N3E для выпуска 3-нм чипов в 2023 году

    15 октября, 2021

    Rambus выпустила регистровый драйвер второго поколения для модулей памяти DDR5-5600

    Кембридж: Майнеры США стали мировыми лидерами в поддержке сети биткоина

    Ускорители AMD BC-160 имеют производительность 72 MH/s при майнинге ETH

    Геймерские модули памяти GALAX Gamer DDR5 RGB созданы в стиле LEGO

    Microsoft и NVIDIA создали ИИ-модель генерации естественного языка Мегатрона-Тьюринга

    Народный флагман Samsung Galaxy S21 FE выйдет 11 января

    ССЫЛКИ