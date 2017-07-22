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6,43-дюймовый смартфон Realme GT Neo2T работает на Dimensity 1200-AI

19 октября 2021, 18:04




Компания realme анонсировала новый смартфон Realme GT Neo2T. Гаджет получил 6,43-дюймовый дисплей Super AMOLED производства Samsung с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей). Он имеет частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 360 Гц, обеспечивает 100% цветовой охват по стандарту DCI-P3 и предлагает возможность выбора уровня яркости (4096 уровней) с высокой пиковой яркостью 1000 нит. Соотношение сторон отвечает «кинематографическим» пропорциям - 20:9.

6,43-дюймовый смартфон Realme GT Neo2T работает на Dimensity 1200-AI


Внутри смартфона находится 6-нм чипсет MediaTek Dimensity 1200-AI с 8-ядерным процессором, работающим на тактовой частоте до 3 ГГц, вместе с графическим процессором ARM G77 MC9. В паре с ними установлены 8/12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и хранилище данных на 128/256 Гбайт (UFS 3.1).

Телефон уже прошел тест ETH Zurich на готовность к поддержке ИИ-функций и их быстродействие, где набрал 173,8 балла. Для сравнения, предыдущая модель GT Neo в той же серии realme показала результат всего в 155,8 балла, а смартфон Nord 2 на том же чипсете MediaTek Dimensity 1200-AI - в 172,7 балла.

На задней панели смартфона располагаются основная камера с разрешением 64 Мп и диафрагмой f/1,79, сверхширокоугольный датчик с разрешением 8 Мп, углом обзора 119,7° и диафрагмой f/2,3 и камера для макросъемки с разрешением 2 Мп и диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и диафрагму f/2,5.

Смартфон поддерживает сети 5G SA/NA. Его аккумулятор имеет емкость 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.

6,43-дюймовый смартфон Realme GT Neo2T работает на Dimensity 1200-AI


Цены на смартфон Realme GT Neo2T:

  • 8 + 128 Гбайт - 327 долларов
  • 8 + 256 Гбайт - 359 долларов
  • 12 + 256 Гбайт - 405 долларов




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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