Компания realme анонсировала новый смартфон Realme GT Neo2T. Гаджет получил 6,43-дюймовый дисплей Super AMOLED производства Samsung с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей). Он имеет частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 360 Гц, обеспечивает 100% цветовой охват по стандарту DCI-P3 и предлагает возможность выбора уровня яркости (4096 уровней) с высокой пиковой яркостью 1000 нит. Соотношение сторон отвечает «кинематографическим» пропорциям - 20:9.
Внутри смартфона находится 6-нм чипсет MediaTek Dimensity 1200-AI с 8-ядерным процессором, работающим на тактовой частоте до 3 ГГц, вместе с графическим процессором ARM G77 MC9. В паре с ними установлены 8/12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и хранилище данных на 128/256 Гбайт (UFS 3.1).
Телефон уже прошел тест ETH Zurich на готовность к поддержке ИИ-функций и их быстродействие, где набрал 173,8 балла. Для сравнения, предыдущая модель GT Neo в той же серии realme показала результат всего в 155,8 балла, а смартфон Nord 2 на том же чипсете MediaTek Dimensity 1200-AI - в 172,7 балла.
На задней панели смартфона располагаются основная камера с разрешением 64 Мп и диафрагмой f/1,79, сверхширокоугольный датчик с разрешением 8 Мп, углом обзора 119,7° и диафрагмой f/2,3 и камера для макросъемки с разрешением 2 Мп и диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и диафрагму f/2,5.
Смартфон поддерживает сети 5G SA/NA. Его аккумулятор имеет емкость 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.