Тайваньская компания Foxconn, не так давно объявившая о намерении выпускать собственные электромобили, представила три прототипа. В их число вошли два легковых автомобиля типа седан и один электробус. Коммерческий выпуск первых образцов должен стартовать к следующему году.
Все три модели электромобилей Foxconn были созданы в содружестве с компанией Yulon Motors, являющейся крупнейшим автопроизводителем Тайваня. Эта компания известна тем, что производит автомобили Nissan и Mitsubishi по лицензии для внутреннего тайваньского рынка.
Кроме того, Yulon Motors владеет известным премиум-брендом Luxgen. В 2011 году автомобиль «Luxgen 7 SUV» был удостоен ряда престижных тайваньских наград, таких как: «Золотая медаль за Качество», «Король популярности и качества», «Выбор Yahoo». Компания Luxgen Motor Co была участником международного Московского автомобильного салона (ММАС 2012).
В числе представленных моделей Foxconn - бизнес-седан (Model E), внедорожник (Model C) и электробус для транзитных перевозок (Model T).
Как сообщает производитель, разработка всех прототипов велась под прицелом создания эталонных образцов. Это такие модели, которые можно не только массово производить, но и масштабировать и достраивать для массового производства другими брендами. В рамках подготовки прототипов была разработана открытая программная и аппаратная платформа, которая объединяет всех участников консорциума Foxconn MIH Consortium.
Ожидается, что массовое производство электробусов Model T начнется в 2022 году. Этот автобус получит запас хода 400 км и максимальную скорость 120 км/ч. Он будет оснащен рядом передовых технологий, включая средства предупреждения для пешеходов. Его корпус будет обладать высокой ударопрочностью. Эксплуатация электробуса Foxconn окажется возможна в широком диапазоне температур.
Выпуск внедорожника Model C начнется к 2023 году. По предварительным данным, его цена составит около 35 700 долларов. Седан Model E будет иметь запас дальности хода в 750 км. О сроках выпуске этого бизнес-автомобиля не сообщается.
Инвестиционные затраты Foxconn также предусматривают строительство заводов по производству электромобилей в США. Как сообщает Foxconn, в их планы входит приобретение завода в Лордстауне, шт. Огайо.