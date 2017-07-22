Компания Xiaomi провела онлайн-презентацию в России, на которой было объявлено о запуске продаж двух флагманских смартфонов Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro. Первая модель более бюджетная, вторая - более богатая своими функциональными возможностями, которые в первую очередь направлены в область фото‑ и видеосъемки.
Компания Xiaomi относит новые модели к стилю Cinemagic («Киномагия»). Тем самым подчеркивается, что создание фото- и видеоконтента становится одной из важных причин для обновления смартфона пользователями.
Обе модели имеют 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, частоту обновления экрана 120 Гц, частоту сканирования касания 480 Гц и покрытие Gorilla Glass Victus. THG.ru уже рассказывал об этих моделях, поэтому нет смысла повторять их снова.
Российские модели абсолютно во всех деталях повторяют глобальные версии смартфонов Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro. Единственное отличие российских моделей - это выбор локализованных настроек, а также проверка на соответствие российским стандартам связи и задание их по умолчанию.
Главная интрига была вокруг российских цен на новые аппараты.
Цены в Европе на новые смартфона были известны заранее. Повторим их снова и укажем рядом цены на российском рынке:
Xiaomi 11T (Европа)
Xiaomi 11T - 8+128 Гбайт - 499 евро (42 800 руб.)
Xiaomi 11T - 8+256 Гбайт - 549 евро (47 100 руб.)
Xiaomi 11T (Россия)
Xiaomi 11T - 8+128 Гбайт - 44 990 руб. / 39 990 руб. (предзаказ)
Xiaomi 11T - 8+256 Гбайт - 49 990 руб. / 44 990 руб. (предзаказ)
Xiaomi 11T Pro - 8+128 Гбайт - 53 990 руб. / 49 900 руб. (предзаказ)
Xiaomi 11T Pro - 12+256 Гбайт - 59 990 руб. / 55 990 руб. (предзаказ)
Видно, что российское представительство Xiaomi сумело «выторговать» немного более низкие цены на топовые модели Xiaomi 11T Pro, компенсируя небольшим ростом цен на Xiaomi 11T. А если воспользоваться предзаказом, который продлится с 22 октября по 4 ноября, то можно получить существенную экономию для всех моделей.