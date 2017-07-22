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Xiaomi объявила о начале продаж в России флагманских смартфонов 11T и 11T Pro

19 октября 2021, 21:56




Компания Xiaomi провела онлайн-презентацию в России, на которой было объявлено о запуске продаж двух флагманских смартфонов Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro. Первая модель более бюджетная, вторая - более богатая своими функциональными возможностями, которые в первую очередь направлены в область фото‑ и видеосъемки.

Компания Xiaomi относит новые модели к стилю Cinemagic («Киномагия»). Тем самым подчеркивается, что создание фото- и видеоконтента становится одной из важных причин для обновления смартфона пользователями.

Xiaomi объявила о начале продаж в России флагманских смартфонов 11T и 11T Pro


Обе модели имеют 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, частоту обновления экрана 120 Гц, частоту сканирования касания 480 Гц и покрытие Gorilla Glass Victus. THG.ru уже рассказывал об этих моделях, поэтому нет смысла повторять их снова.

Xiaomi объявила о начале продаж в России флагманских смартфонов 11T и 11T Pro


Российские модели абсолютно во всех деталях повторяют глобальные версии смартфонов Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro. Единственное отличие российских моделей - это выбор локализованных настроек, а также проверка на соответствие российским стандартам связи и задание их по умолчанию.

Главная интрига была вокруг российских цен на новые аппараты.

Цены в Европе на новые смартфона были известны заранее. Повторим их снова и укажем рядом цены на российском рынке:

Xiaomi объявила о начале продаж в России флагманских смартфонов 11T и 11T Pro

Xiaomi 11T (Европа)

  • Xiaomi 11T - 8+128 Гбайт - 499 евро (42 800 руб.)
  • Xiaomi 11T - 8+256 Гбайт - 549 евро (47 100 руб.)

Xiaomi 11T (Россия)

  • Xiaomi 11T - 8+128 Гбайт - 44 990 руб. / 39 990 руб. (предзаказ)
  • Xiaomi 11T - 8+256 Гбайт - 49 990 руб. / 44 990 руб. (предзаказ)


Xiaomi объявила о начале продаж в России флагманских смартфонов 11T и 11T Pro


Xiaomi 11T Pro (Европа)

  • Xiaomi 11T Pro - 8+128 Гбайт - 649 евро (55 600 руб.)
  • Xiaomi 11T Pro - 8+256 Гбайт - 699 евро (59 900 руб.)
  • Xiaomi 11T Pro - 12+256 Гбайт - 749 евро (64 200 руб.)

Xiaomi 11T Pro (Россия)

  • Xiaomi 11T Pro - 8+128 Гбайт - 53 990 руб. / 49 900 руб. (предзаказ)
  • Xiaomi 11T Pro - 12+256 Гбайт - 59 990 руб. / 55 990 руб. (предзаказ)


Видно, что российское представительство Xiaomi сумело «выторговать» немного более низкие цены на топовые модели Xiaomi 11T Pro, компенсируя небольшим ростом цен на Xiaomi 11T. А если воспользоваться предзаказом, который продлится с 22 октября по 4 ноября, то можно получить существенную экономию для всех моделей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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