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Apple M1 Max не уступают NVIDIA RTX 2080 и Sony PS5 в поддержке графики

19 октября 2021, 23:54




Новые чипы Apple M1 Max, содержащие 32-ядерный графический процессор, не уступают по своей вычислительной мощности поддержки графики, например, видеокартам NVIDIA RTX 2080 и игровой приставке Sony PS5. К такому выводы пришли исследователи, опираясь на теоретические рассуждения. Подтвердить их достоверность еще предстоит.

Поводом для расчетов стал анонс новых чипсетов Apple M1 Pro и M1 Max, который состоялся вчера. Свое влияние оказади также смелые заявления Apple относительно вычислительной производительности и графических возможностей новых чипов. Проверить их достоверность уже можно на новых 14- и 16-дюймовых ноутбуках MacBook Pro, где установлены новые чипы.

Apple M1 Max не уступают NVIDIA RTX 2080 и Sony PS5 в производительности поддержки графики


Старший из них, графический процессор M1 Max имеет 32 ядра и обеспечивает до 4 раз более высокую графическую производительность, чем прежний чип M1. Пропускная способность его интерфейса памяти выросла до 400 Гбайт/с.

Уже известны оценки вычислительной производительности новых чипов Apple на одно- и многоядерных тестах, благодаря архиву тестов GeekBench 5. Однако до сих пор не было оценок производительности их графической части.

После сегодняшнего анонса спецификации новых чипов, в том числе их графических процессоров, появилась возможность оценить производительность поддержки графики в терафлопсах (TFLOPS). Приближенные расчеты были проведены, опираясь на уже известные данные.

Для начала, известно, что производительность на графических операциях оригинального чипа Apple M1 с 8-ядерный графическим процессором составляет 2,6 TFLOPS. Производительность более нового чипа Apple M1X составляет уже 5,2 TFLOPS. Из этих данных можно провести линейную интерполяцию, что и сделали исследователи. Они рассчитали производительность других чипов:

  • M1 - 8 ядер = 2,6 TFLOPS
  • M1 Pro - 14 ядер = 4,5 TFLOPS
  • M1 Pro - 16 ядер = 5,2 TFLOPS
  • M1 Max - 24 ядра = 7,8 TFLOPS
  • M1 Max - 32 ядра = 10,4 TFLOPS

Для сравнения, производительность графической карты GeForce GTX 1070 оценивается в 6,5 TFLOPS, настольная графическая карта NVIDIA RTX 2080 - 10,07 TFLOPS, игровая консоль Sony PS5 - 10,28 TFLOPS.

Apple M1 Max не уступают NVIDIA RTX 2080 и Sony PS5 в производительности поддержки графики


Фактически это подтверждает, что новые ноутбуки MacBook Pro, особенно оснащенные чипами M1 Max, предоставляют очень высокую производительность.



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