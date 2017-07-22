Компания Google анонсировала выпуск давно ожидаемых смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro 5G. Младшая модель Pixel 6 оснащена 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Старшая - Pixel 6 Pro - получила 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Quad HD+, где применяется переменная частота обновления до 120 Гц.
Оба смартфона работают на чипсете Google Tensor, частью которого является встроенная поддержка сетей 5G SA/NSA. Они также оснащены чипом безопасности Titan M2.
Смартфоны работают под управлением Android 11. Google подтвердила свою новую политику поддержки: начиная с Pixel 6 и Pixel 6 Pro, ее смартфоны будут получать обновления безопасности в течение как минимум 5 лет, а обновления ОС - в течение трех лет.
Оба телефона оснащены 50-мегапиксельной камерой на базе сенсора Samsung GN1. По данным производителя, новая оптика позволяет улавливать на 150% больше цвета, получая больше деталей, чем у Pixel 5.
Помимо этого в них установлен 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, а старшая модель Pixel 6 Pro имеет еще 48-мегапиксельной телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом. Он поддерживает функцию Super Res Zoom.
Внутри смартфона установлен фирменный чипсет Google Tensor. На его базе реализованы такие функции, как Night Sight, Portrait Mode, Magic Eraser и Face Unblur. Используемые алгоритмы ИИ позволяют уменьшить размытие лица, сделать его более резким.
Смартфоны линейки Pixel 6 предлагают корпус с алюминиевой рамой и матовой отделкой, а Pixel 6 Pro имеют полированную алюминиевую рамку. Защита дисплея у обеих моделей - Corning Gorilla Glass Victus, но для Pixel 6 Pro предусмотрена аналогичная защита и на задней панели, тогда как для Pixel 6 она ограничена только Gorilla Glass 6.
Оба смартфоны защищены от пыли и влаги по стандарту IP68.
Pixel 6 имеет аккумулятор емкостью 4614 мАч, модель Pixel 6 Pro - 5000 мАч. Последний смартфон способен проработать без подзарядки более 24 ч даже в сетях 5G. Телефоны поддерживают также проводную зарядку мощностью 30 Вт, позволяющую зарядить аккумулятор Pixel 6 Pro до 50% всего за 30 минут.
Google Pixel 6
Цены:
Pixel 6
8+128 Гбайт - 599 долларов (42 400 руб.)
8+256 Гбайт - 699 долларов (49 500 руб.)
Pixel 6 Pro
12+128 Гбайт - 899 долларов (63 700 руб.)
12+256 Гбайт - 999 долларов (70 800 руб.)
12+512 Гбайт - 1099 долларов (77 900 руб.)
Google Pixel 6 Pro
HEIGHT="386" BORDER="0" ALT="Анонс Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro состоялся: цены от 599 долларов">
Поставки смартфонов уже начались в Канаде, Австралии, Японии, Франции, Германии, Тайване и Великобритании.