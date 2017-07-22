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Анонс Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro состоялся: цены от 599 долларов

20 октября 2021, 09:35




Компания Google анонсировала выпуск давно ожидаемых смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro 5G. Младшая модель Pixel 6 оснащена 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Старшая - Pixel 6 Pro - получила 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Quad HD+, где применяется переменная частота обновления до 120 Гц.

Оба смартфона работают на чипсете Google Tensor, частью которого является встроенная поддержка сетей 5G SA/NSA. Они также оснащены чипом безопасности Titan M2.

Анонс Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro состоялся: цены от 599 долларов


Смартфоны работают под управлением Android 11. Google подтвердила свою новую политику поддержки: начиная с Pixel 6 и Pixel 6 Pro, ее смартфоны будут получать обновления безопасности в течение как минимум 5 лет, а обновления ОС - в течение трех лет.

Оба телефона оснащены 50-мегапиксельной камерой на базе сенсора Samsung GN1. По данным производителя, новая оптика позволяет улавливать на 150% больше цвета, получая больше деталей, чем у Pixel 5.

Анонс Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro состоялся: цены от 599 долларов


Помимо этого в них установлен 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, а старшая модель Pixel 6 Pro имеет еще 48-мегапиксельной телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом. Он поддерживает функцию Super Res Zoom.

Внутри смартфона установлен фирменный чипсет Google Tensor. На его базе реализованы такие функции, как Night Sight, Portrait Mode, Magic Eraser и Face Unblur. Используемые алгоритмы ИИ позволяют уменьшить размытие лица, сделать его более резким.

Смартфоны линейки Pixel 6 предлагают корпус с алюминиевой рамой и матовой отделкой, а Pixel 6 Pro имеют полированную алюминиевую рамку. Защита дисплея у обеих моделей - Corning Gorilla Glass Victus, но для Pixel 6 Pro предусмотрена аналогичная защита и на задней панели, тогда как для Pixel 6 она ограничена только Gorilla Glass 6.

Оба смартфоны защищены от пыли и влаги по стандарту IP68.

Pixel 6 имеет аккумулятор емкостью 4614 мАч, модель Pixel 6 Pro - 5000 мАч. Последний смартфон способен проработать без подзарядки более 24 ч даже в сетях 5G. Телефоны поддерживают также проводную зарядку мощностью 30 Вт, позволяющую зарядить аккумулятор Pixel 6 Pro до 50% всего за 30 минут.

Анонс Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro состоялся: цены от 599 долларов

Google Pixel 6


Цены:

Pixel 6

  • 8+128 Гбайт - 599 долларов (42 400 руб.)
  • 8+256 Гбайт - 699 долларов (49 500 руб.)

Pixel 6 Pro

  • 12+128 Гбайт - 899 долларов (63 700 руб.)
  • 12+256 Гбайт - 999 долларов (70 800 руб.)
  • 12+512 Гбайт - 1099 долларов (77 900 руб.)


Анонс Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro состоялся: цены от 599 долларов

Google Pixel 6 Pro


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Поставки смартфонов уже начались в Канаде, Австралии, Японии, Франции, Германии, Тайване и Великобритании.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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